Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

«Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή δεν θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα. Απλά θα τα βάλουν κάτω να δουν ποια είναι τα περιθώρια, αν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Από κει και πέρα έχουν να ετοιμάσουν τη μεγάλη συνάντηση, τη διυπουργική στην Άγκυρα δηλαδή, έχουν να συζητήσουν το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης που απασχόλησε χθες και το πηγαδάκι που είδαμε στις τηλεοράσεις. Ο κόσμος αυτήν τη στιγμή αλλάζει λόγω Τραμπ, άρα τα θέματα είναι πολλά. Δεν θα περίμενα κάτι το συνταρακτικό σήμερα», ανέφερε αρχικά η κ. Μπακογιάννη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έχει μια σταθερή γραμμή, ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε με τον γείτονά μας το θέμα της υφαλοκρηπίδας.

«Δεν είναι θέμα της διακριτικής μας ευχέρειας η υφαλοκρηπίδα, πρέπει να το συζητήσουμε με τους Τούρκους. Εάν δεν μπορούμε, τι λέει το Διεθνές Δίκαιο πάλι; Ότι αν δεν τα βρούμε, θα πάμε στη Χάγη. Είμαστε εκεί; Όχι είναι η απάντηση, απέχουμε πάρα πάρα πολύ, γιατί οι Τούρκοι έρχονται με τις δικές τους γραμμές. Πίστευε κανείς ότι η Τουρκία θα άλλαζε το φύλλο;» επεσήμανε αμέσως μετά, σημειώνοντας ότι οι Τούρκοι έχουν αποδεδειγμένα μια βούληση να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ μας.

«Βεβάιως είναι κάτι καλό τα ήρεμα νερά, υπάρχει κανείς που να λέει το ανάποδο; Μετά την τραγωδία του Σμηναγού Ηλιάκη είχαμε σοκαριστεί, όμως 20 μέρες μετά εγώ ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή μου άρεσε να πάω; Ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, για να ηρεμήσουν τα νερά και οι αιθέρες. Διότι εκείνο το βράδυ είχαν σηκωθεί και ελληνικά και τουρκικά F16. Όταν λοιπόν πας με ήρεμα νερά, είναι ένα κεκτημένο και για εκείνους και για εμάς».

«Όταν μιλάει ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο, είναι σαν το ψάρι στο νερό»

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προδιαγραφές να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι αυτές υπάρχουν, αλλά εξαρτώνται από πάρα πολλά και από μια γενική κατάσταση πέρα από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τίποτα αν δεν κάτσει πρώτα στην καρέκλα του ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι χθες παρακολουθούσαν τις αμερικανικές εκλογές, παίζει καθοριστικό ρόλο ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιες οι προτεραιότητές του, τι θα κάνει κοκ. Το τι θα κάνει στη Μέση Ανατολή ασχολείται όλος ο κόσμος. Θα κοιτάξει να σταματήσει τον πόλεμο σε ένα σημείο που το Ισραήλ θα είναι στα κερδισμένα του, αλλά ταυτόχρονα θα μείνει σταθερός στα δυο κράτη; Θα το πάει διαφορετικά; Το πώς θα το πάει παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι σήμερα η Τουρκία έχει βεντέτα με το Ισραήλ και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να έχει τη Χαμάς μέσα στη χώρα της».

Παράλληλα, η πρώην υπουργός εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κάνει αυτό που επιθυμεί και η Ελλάδα, δηλαδή να πιέσει για μια Τουρκία εντός ΝΑΤΟ, μέρος της Δύσης που δεν λειτουργεί ανεξέλεγκτα, ενώ υπενθύμισε ότι τα προβλήματα του Ερντογάν αναφορικά με τους πυραύλους, τα F35 και το κόψιμο των F16 ξεκίνησαν επί Τραμπ κι όχι επί Μπάιντεν. «Όπως είπε κι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Τραμπ ήρθε να υπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Το ερώτημα είναι, είμαστε σε θέση εμείς να υπηρετήσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα; Ο Μητσοτάκης έχει ένα προσόν που δεν έχει κανένας Ευρωπαίος ηγέτης, ξέρει μεδούλι την Αμερική. Όταν μιλάει στο Κογκρέσο, είναι σαν το ψάρι στο νερό».

«Δεν έχω δείγματα εθνικών υποχωρήσεων - Ας βάλει ο Βελόπουλος στολή στρατάρχη να πάει να πολεμήσει »

Ερωτηθείσα για τους φόβους εθνικών παραχωρήσεων στα ελληνοτουρκικά, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι δεν έχει δει τέτοιο δείγμα. «Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει εξοπλίσει τη χώρα όσο καμία άλλη στο παρελθόν. Έχουμε μια κυβέρνηση που κατάφερε τα ελληνοτουρκικά να τα κάνει ευρωτουρκικά, έχουμε μια κυβέρνηση με κοινές αποφάσεις της ΕΕ που λένε στον φίλο μας τον κύριο Ράμα όλο το ελληνικό αφήγημα ως ευρωπαϊκό».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο για πόλεμο με την Τουρκία, καλώντας τον «να βάλει στολή στρατάρχη, να πάρει τα φυσικλίκια και να πάει να πολεμήσει».

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όλες αυτές οι κουβέντες οι μεγαλόστομες που λέγονται, έχουν έναν αντίκτυπο. Άμα θέλει ο κ. Βελόπουλος να πάει κάποιος σε πόλεμο, να πάει, να στείλει τα παιδιά του, να κάνει επιστράτευση κλπ. Δηλαδή είμαστε σοβαροί σε αυτήν τη χώρα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά για «καταστροφικές λύσεις που μαγειρεύονται», η βουλευτής της ΝΔ είπε:

«Δεν ξέρω τι πιστεύει ή πού βασίζει αυτή του την πληροφόρηση. Ο κ. Γεραπετρίτης μού ζήτησε ήδη από προχθές να καλέσω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής πριν έρθει ο Φιντάν για την Τρίτη 13 του μήνα, για να ενημερώσει. Επί θητείας Γεραπετρίτη έχω κάνει πιο πολλές τέτοιες συνεδριάσεις για ενημέρωση από κάθε άλλη φορά. Ας τηλεφωνήσει ο κ. Σαμαράς στον κ. Γεραπετρίτη να τον ηρεμήσει να κοιμάται ήσυχα τη νύχτα ο άνθρωπος».

«Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη»

Τέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι πρώτη αρχή κάθε διαπραγμάτευσης είναι ότι δεν προσέρχεσαι ποτέ λέγοντας τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις κια τι όχι, αλλά πηγαίνεις με τις θέσεις σου στο ακέραιο.

«Για να είμαι ξεκάθαρη, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, τα συμφέροντα εκεί δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκίας, αλλά παγκόσμια. Το πόσες διαύλους θα έχεις, πόσο θα είναι τα διεθνή ύδατα ενδιαφέρουν τους Ρώσους πρωτίστως διότι κατεβαίνουν, ενδιαφέρουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Άρα είναι θέματα που όταν τα συζητάς, πρέπει να έχεις αίσθηση σε τι πλαίσιο βρίσκεσαι. Βεβαίως, στο Αιγαίο είμαστε εμείς κυρίως, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς».

