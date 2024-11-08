Μεγάλο το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ για τη συνάντηση των 4 ηγετών

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για τη συνάντηση των τεσσάρων ηγετών (Μητσοτάκη, Ερντογάν, Χριστοδουλίδη και Ράμα) χθες στη Βουδαπέστη, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ SHOW TV: «Έτσι κατέγραψε ο φακός τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου».
THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ATV: Προκάλεσε την προσοχή η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, με τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.
Ο Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο της Milliyet με τους «πατριώτες της φακής»
Τα τουρκικά ΜΜΕ γράφουν για διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου
Στην Άγκυρα τονίζουν πως «με Τραμπ έχουμε έναν πρόεδρο που θα μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή»
Ανοιχτά κεφάλαια με ΗΠΑ S-400, F-16, Ισραήλ, Κούρδοι F-35 και ελληνοτουρκικά.
