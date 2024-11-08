Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλο το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ για τη συνάντηση των 4 ηγετών

Πώς κάλυψαν τα τουρκικά μέσα τη συνάντηση των τεσσάρων ηγετών χθες το μεσημέρι στη Βουδαπέστη

Μητσοτάκης, χριστοδουλίδης, ράμα, ερντογάν

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για τη συνάντηση των τεσσάρων ηγετών (Μητσοτάκη, Ερντογάν, Χριστοδουλίδη και Ράμα) χθες στη Βουδαπέστη, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ SHOW TV: «Έτσι κατέγραψε ο φακός τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου».

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ATV: Προκάλεσε την προσοχή η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, με τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Ο Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο της Milliyet με τους «πατριώτες της φακής»

Τα τουρκικά ΜΜΕ γράφουν για διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου

μητσοτάκης στη milliyet

Στην Άγκυρα τονίζουν πως «με Τραμπ έχουμε έναν πρόεδρο που θα μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή»

Ανοιχτά κεφάλαια με ΗΠΑ S-400, F-16, Ισραήλ, Κούρδοι F-35 και ελληνοτουρκικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Μανώλης Κωστίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark