Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος χαρακτήρισε απονομιμοποιημένη την κυβέρνηση κατά την αρχή της ομιλίας του στη συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν παραπτώματα του Χρήστου Τριαντόπουλου μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Οφείλουμε να συντάξουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και να έρθει ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο για να απαντήσει, αλλά και να αποχωρήσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κοινωνία μάς στέλνει ένα σαφές μήνυμα: βρείτε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μεταφέρετε στον κ. Μητσοτάκη που δεν είναι σήμερα εδώ, πως πρέπει να παραιτηθεί. Η κυβέρνησή του έχει απαξιώσει και τη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επεσήμανε ο κ. Φάμελλος.

«Πρέπει να πάρουμε θέση και να απαντήσουμε πως δεν είμαστε όλοι οι πολιτικοί ίδιοι. Καμία συναίνεση, καμία ανοχή και καμία υποχώρηση. Πέρασαν δύο χρόνια από εκείνη την τραγική νύχτα και ακόμα η κοινωνία και η Βουλή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει και θα δεχτεί όλες τις Επιτροπές που φέρνουν τα στοιχεία εδώ, στη Βουλή. Κανένας συμψηφισμός και καμία συγκάλυψη».

«Στηλιτεύσαμε την προσπάθεια να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Ξεχάσατε πόσες φορές ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για θεωρίες συνωμοσίας και τερατολογίες; Υποτιμά και τη Βουλή και τους πολίτες ο πρωθυπουργός και οφείλουμε όλοι να μην του επιτρέψουμε να ξεφύγει».

Απευθυνόμενος στη συμπολίτευση είπε:

«Ήρθατε πιεσμένοι να ψηφίσετε την προανακριτική επιτροπή και αυτό είναι μία μεγάλη ήττα του κ. Μητσοτάκη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα έλεγε για τη συγκάλυψη και τις ευθύνες των μελών της Κυβέρνησης. Δεν σας ανησυχεί πως δεν ήρθε ακόμη ο φάκελος για την έρευνα ευθυνών του κ. Καραμανλή; Η απαίτηση των πολιτών για Δικαιοσύνη και διαφάνεια έχει στριμώξει σήμερα την Κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη τόνισε:

«Την περασμένη Παρασκευή ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο, οι πολίτες ζήτησαν δυνατά και καθαρά απόδοση ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν μπορείτε κύριοι της Κυβέρνησης να κρύβεστε. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσετε για να ανασάνει ο τόπος. Οι προβοκάτσιες σας δεν κατάφεραν να σκιάσουν το πάνδημο αίτημα του κόσμου. Η κοινωνία είναι στους δρόμους και θα κατεδαφίσει κάθε προσπάθεια κουκουλώματος. Δεν μπορείτε να κρύβεστε. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσετε για να ανασάνει ο τόπος. Οι προβοκάτσιες σας δεν κατάφεραν να σκιάσουν το πάνδημο αίτημα του κόσμου».

Απευθυνόμενος στον κ. Φλωρίδη είπε ότι έλεγε πως όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. «Τώρα, λέτε πως είναι όλοι όσοι βγήκαν στους δρόμους για τα μπάζα;» είπε προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παρόντος στην αίθουσα υπουργού Δικαιοσύνης. «Δεσμευόμαστε», κατέληξε, «να συστήσουμε προανακριτική επιτροπή για όλα τα αδικήματα και για όλους τους εμπλεκόμενους».

Τέλος, άφησε αιχμές για τον κίνδυνο της παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων, ενώ συμπλήρωσε πως υπάρχουν υποψίες για κακουργηματικές πράξεις και στη χρηματοδότηση της αλλοίωσης του χώρου που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη.

