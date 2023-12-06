Ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους είναι ο νέος διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς.

Από το 2019 έως το 2021, ο κ. Χατζηχαραλάμπους διετέλεσε Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Υγείας, ενώ είχε τον ρόλο του συντονιστή στις επικοινωνιακές προσπάθειες για την πανδημία COVID-19 και το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού.

Ακολουθεί το βιογραφικό του νέου Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Ν.Δ.:

Ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Κατάγεται από το Γύθειο και έχει μικρασιατικές ρίζες από την Σπάρτη της Πισιδίας.

Τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, ενώ ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας έχει συμμετάσχει σε προεκλογικές εκστρατείες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής στη Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (2008-2009).

Διετέλεσε επίσης Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2011-2014), υπεύθυνος παραγωγής της εκπομπής των Ενόπλων Δυνάμεων «Με αρετή και τόλμη» της ΕΡΤ και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (2014).

Από το 2019 έως και το 2021 ήταν Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας, συντονιστής της καθημερινής τηλεοπτικής ενημέρωσης για την πανδημία του κορονοϊού SARS-CoV-2 και της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής ενημέρωσης για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου Covid-19.

Έχει ακόμα υπηρετήσει ως σύμβουλος επικοινωνίας στα Υπουργεία Εξωτερικών και Τουρισμού και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του ήταν εκλεγμένος στο Κεντρικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Γραμματεία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ (1995-1998).

Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.



Πηγή: skai.gr

