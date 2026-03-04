Λογαριασμός
Κουτσούμπας: Δύο drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε επίσης ο κ. Κουτσούμπας σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους 

Δημήτρης Κουτσούμπας

«Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας», ισχυρίστηκε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπας, σε διάλογο που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, μετά την ομιλία του

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Κουτσούμπας απάντησε πως δεν πρόκειται για εκτίμηση, αλλά ότι είναι σε θέση να το γνωρίζει

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε επίσης ο κ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

