Κουτσούμπας: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέλνονται στο στόμα του λύκου για τα συμφέροντα

«Οι εξελίξεις μιλάνε από μόνες τους και κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό που καλλιεργούσατε τόσο καιρό, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι «τα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλες τις χώρες της Μ. Ανατολής, αλλά και στην Κύπρο ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράξει κανείς».

Είπε ότι «δεν έχουν καμία αξία» ούτε οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο», ούτε «οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού "να μην εμπλακούμε και να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις"» γιατί «το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη».

Ο Δ. Κουτσούμπας απευθύνθηκε και σε αυτούς που «αποσυνδέουν τον ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή ακριβώς οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού έχουν στηρίξει αυτή την παρουσία», λέγοντας, χαρακτηριστικά, «είστε υποκριτές και ψεύτες».

«Οι βάσεις πρέπει να φύγουν», τόνισε «γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε «την ανάγκη, εδώ και τώρα, να καταγγελθεί η συμφωνία για την παραχώρηση υποδομών στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς, να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό».

Υπογράμμισε πως «οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέλνονται στο στόμα του λύκου όχι για την "προστασία του οικουμενικού ελληνισμού" όπως αναπαράγεται με φαιδρότητα, αλλά για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, τα συμφέροντα των μεγάλων κατασκευαστικών, ενεργειακών και άλλων ομίλων».

«Γι' αυτούς τα στέλνετε και για να υπηρετείτε τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και το μεγάλο αφεντικό», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «για τον ίδιο λόγο στέλνετε τώρα τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο, όχι για τον Ελληνισμό του νησιού, αλλά για να προστατεύουν τις βρετανικές, τις ΝΑΤΟϊκές βάσεις που κατέχουν το 3% του εδάφους του, ενώ ένας άλλος σύμμαχός σας, κι αυτός ΝΑΤΟϊκός στρατός, ο τουρκικός κατέχει το 37%».

Είπε ότι η κυβέρνηση «αναμασά όλα τα άθλια προσχήματα που ανέφερε και σήμερα ο πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα εναντίον του λαού του Ιράν».

Όπως ανέφερε, «προσχήματα θα βρίσκουν οι κάθε είδους ιμπεριαλιστές κάθε φορά» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «νομιμοποιεί με τη στάση της» τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε σειρά χωρών, σημειώνοντας την πρόσφατη αποστροφή του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτών των ενεργειών» με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα μιλήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, όταν κάποιος άλλος αποφασίσει να κάνει τα ίδια σε βάρος της Ελλάδας» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέροντας την κατάσταση σε σειρά χωρών μετά τις επεμβάσεις αυτές, όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Λιβύη σημείωσε ότι «όπου έκαναν επεμβάσεις οι φίλοι σας ιμπεριαλιστές-ληστές επικράτησε διάλυση και η κατάσταση έγινε χειρότερη, το ίδιο θέλουν να κάνουν και στην Κούβα».

«Το ΚΚΕ», τόνισε, «λέει πως υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας και για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της κάθε χώρας και κανείς άλλος! Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέμα αρχής και στοιχειώδους λογικής».

Είπε ότι είναι «διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να πλήξουν το Ιράν, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στην περιοχή, με την οποία συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία».

«Όλα αυτά, όμως, τα κρύβετε κι εσείς και η βολική σας αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται πάλι σε κατάσταση άτυπης συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρακαλάει για διαμόρφωση "εθνικής γραμμής". Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί η Σούδα εκτός ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού. Άρα εντός ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού δεν έχει πρόβλημα. Ο δήθεν αντιιμπεριαλιστής Βελόπουλος ζήτησε να βαθύνει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ», είπε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «όλους αυτούς και όλες αυτές πρέπει να τους κάνει στην άκρη ο λαός, δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα».

«Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτήν την πολιτική της εμπλοκής, μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Ο πόλεμός τους δεν είναι πόλεμος του λαού. Ελπίδα και διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται μπορεί και πρέπει να δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, που αναλαμβάνει την ευθύνη να μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

