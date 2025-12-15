«Κουμπαριές» και Τσίπρας φέρνουν αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη προετοιμάζονται για την αυριανή μάχη των αρχηγών στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, με τις κουμπαριές να φέρνουν «πονοκέφαλο» στη Χαριλάου Τρικούπη, που ανέδειξε αρχικά το ζήτημα και μάλιστα από τη Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παρουσιάσει δημοσίευμα με την κουμπαριά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη. Οι τελευταίες εξελίξεις με τη σύλληψη του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα δίνουν τροφή στη ΝΔ.

Στελέχη της πράσινης παράταξης κάνουν λόγο για έωλο συμψηφισμό της Νέας Δημοκρατίας που επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον, για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου και να συντελεστούν μια σειρά από παράνομες ενέργειες, όπως περιγράφονται στη δικογραφία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

«Η κουμπαριά παίζει ρόλο όταν την επικαλείται κάποιος για να κάνει παρανομίες. Ο Ξυλούρης έλεγε 'πήγαινε στον κουμπάρο σου τον Κυριάκο' για τις επιδοτήσεις. Δεν επικαλείται κανείς τον Νίκο Ανδρουλάκη για να κάνει κάτι αρνητικό» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Μάλιστα, κατέδειξε την αξιακή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διέγραψε από μέλος του προσαχθέντα για το κύκλωμα στην Κρήτη.

«Εμείς έχουμε πει ότι για όποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ υπάρχει έστω και μια σκιά, θα διαγράφεται. Και αυτό έγινε μόλις ενημερωθήκαμε ότι το προσήχθη. Ο κ. Χιλετζάκης, ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος είναι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλες τις φωτογραφίες συνοδεύει τον κ. Αυγενάκη» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Φαίνεται όμως πως δεν έχουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την ίδια στάση όσον αφορά τις κουμπαριές και τις αψιμαχίες που προκαλούν στον δημόσιο λόγο. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή, που πολλοί διαβάζουν και ως έμμεσο καρφί του αντιπροέδρου της Βουλής στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«...Σε μια φορτισμένη πολιτικά στιγμή που από την οικογενειακή συνευθύνη, φτάσαμε στο σημείο της εξ αγχιστείας συνευθύνης αλλά και στη συνευθύνη εάν αύριο φωτογραφηθείτε με κάποιον, να έχετε εσείς και το πολιτικό κόμμα την ευθύνη για μια απλή φωτογραφία, νομίζω ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάποια λαϊκίστικα κόμματα αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ γρήγορα θα το βρουν μπροστά τους», σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κατά την διάρκεια της ομιλίας του για τον Προϋπολογισμό.

Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων επιμένει να κρατά ορθάνοιχτη την πόρτα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί η στάση του στο κόμμα του, αλλά ακόμα και στο στρατόπεδο του, με χαρακτηριστική την απόσταση που έχει δημιουργηθεί με τον μέχρι πρότινος σύμμαχο του Μανώλη Χριστοδουλάκη που πλέον κινείται αυτόνομα στην πορεία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Real News της Κυριακής» σε ερώτηση για τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και συγκεκριμένα με τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένας από τον προοδευτικό χώρο.

«Δεν μπορεί να αποκλείουμε εξ ορισμού κανέναν από τον προοδευτικό χώρο. Όσο ξύνουμε πληγές του παρελθόντος -χωρίς να δίνουμε βέβαια συγχωροχάρτι- δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση. Όσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες. Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή. Όσοι από τον προοδευτικό χώρο συνεχίζουν να διχάζουν κάνουν δώρο την τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

