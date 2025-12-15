Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών η ηρεμία που υπάρχει δεν εφησυχάζει την κυβέρνηση, καθώς πυκνά – συχνά οι γείτονες βρίσκουν αφορμές, κυρίως μέσω των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, να σηκώνουν τους τόνους και να υπενθυμίζουν τις επιδιώξεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Εξαιρετικά ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το κυπριακό μετά και τη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νεοεκλεγέντα ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Έρχιουμαν παρουσία της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την Άγκυρα ό,τι έγινε στο Κραν Μοντανά το 2017 δεν αποτελεί βάση συζήτησης. Και αν παράγοντες στη διεθνή κοινότητα και στην Ελλάδα πίστευαν πως ο Έρχιουμαν δεν θα ήταν τόσο σκληρός όσο ο προκάτοχός του, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν – λίγο μετά την εκλογή του – ξέχασε την όποια διαλλακτική του στάση. Την Τουρκία, άλλωστε έχει ενοχλήσει και η ενεργειακή αναβάθμιση της Κύπρου μέσω διεθνών συμφωνιών που πραγματοποιεί, όπως η θαλάσσια οριοθέτηση με τον Λίβανο.

Την ώρα που οι Τούρκοι δεν χάνουν την ευκαιρία να προκαλούν με τη λεγόμενη κατά την Άγκυρα «μουσουλμανική μειονότητα» της Θράκης ο πρωθυπουργός έχει οριοθετήσει με δήλωσή του την πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στις αρχές του νέου έτους. Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη, αφού κάθε φορά που συναντώνται οι δυο ηγέτες η επιβεβαίωση των «ήρεμων νερών» αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έστω και αν όλοι γνωρίζουν πως τα δύσκολα ζητήματα δεν μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Την προηγούμενη εβδομάδα άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος κατά την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση έκανε λόγο για «δίκαιη μοιρασιά» στο Αιγαίο, ζητώντας διάλογο εφ’ όλης της ύλης με την Ελλάδα. «Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες», ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Η Τουρκία δεν κρύβει τον εκνευρισμό της και από το ελληνικό βέτο για την ένταξη της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα «Safe» οπότε ο διπλωματικός πυρετός θα είναι έντονος με τους εταίρους και σε αυτό το πεδίο τη νέα χρονιά.

Κρίσιμος παράγοντας για το 2026 θα είναι και η κατάληξη της ελληνικής πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση πενταμερούς φόρουμ με κεντρικό θέμα την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Υπάρχουν και άλλες θεματικές ενότητας όπως το θαλάσσιο περιβάλλον, το μεταναστευτικό και ζητήματα ενεργειακά και υποδομών που θα μπουν στο τραπέζι αν η συνάντηση υλοποιηθεί. Το μεγάλο «αγκάθι» για την πραγματοποίηση του φόρουμ είναι γνωστό και αξεπέραστο μέχρι στιγμής: Για την Αθήνα και τη Λευκωσία η συμμετοχή εκπροσώπου του ψευδοκράτους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και αντίστοιχα για την Άγκυρα η παρουσία της Κύπρου. Στο υπουργείο Εξωτερικών εξετάζουν τα επόμενα βήματα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Εξελίξεις, πάντως δεν αναμένονται άμεσα γιατί και οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, αν και έχουν πάντα το βλέμμα τους στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται να έχουν σε πρώτο πλάνο τον ρωσοουκρανικό πόλεμο. Η πενταμερής δεν είναι η μόνη εκκρεμότητα, καθώς το νέο έτος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δεν θα μείνει εκτός ατζέντας. Όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο διάστημα.

Το ενεργειακό παιχνίδι είναι πιο έντονο και ενεργό από ποτέ, με την Τουρκία απαντώντας στις σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς (νέα πύλη της Ελευσίνας, ο κάθετος διάδρομος, οι αμερικανικές εταιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο για υδρογονάνθρακες) να μη σταματά να προσεγγίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Υπάρχει, άλλωστε και το μνημόνιο συνεννόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της εθνικής εταιρίας πετρελαίου της αφρικανικής χώρας και της κρατικής εταιρίας πετρελαίου της Τουρκίας από τον Ιούνιο του 2025. Το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην ενεργειακή απόλυτη κυριαρχία της χώρας του αξιολογείται από όλες τις πλευρές.

