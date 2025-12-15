Έντονος σκεπτικισμός επικρατεί στην Άγκυρα για την απόκτηση των υπερσύγχρονων μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, καθώς η κατάσταση στην Ουάσινγκτον είναι ρευστή και το «παράθυρο ευκαιρίας» στενεύει. Αντίθετα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κοστίδης στην Άγκυρα αναμένουν τα πρώτα καταριανά μεταχειρισμένα Eurofighter από το νέο έτος, αλλά θα χρειαστούν δύο χρόνια για να είναι επιχειρησιακά έτοιμα, στην καλύτερη περίπτωση.

«Το χρονικό μας περιθώριο στο Κογκρέσο σχετικά με τα μαχητικά F-35 στενεύει» παραδέχθηκε σε άρθρο του ο ανταποκριτής της Hurriyet Γιουνούς Πακσόϊ.

«Σε δέκα περίπου μήνες έχουμε ενδιάμεσες εκλογές. Έτσι, η προεκλογική περίοδος θα ξεκινήσει σε 4-5 μήνες. Μια σοβαρή ήττα περιμένει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους» τονίζει.



«Ακόμα κι αν εγκαταλειφθούν οι S-400, κάθε χέρι που χρειάζεται να σηκωθεί στο Κογκρέσο για την πώληση F-35 στην Τουρκία θα φοβάται την ισραηλινή πίεση πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές».



«Η δήλωση του Μπαράκ ''θα επιλυθεί μέχρι το τέλος του έτους'' στην πραγματικότητα σήμαινε ''αν θέλει ο Θεός, θα επιλυθεί μέχρι το τέλος του έτους''... Και είχε δίκιο. Γιατί του χρόνου, η κατάσταση στην Ουάσινγκτον θα είναι εξαιρετικά ασταθής».



Σύμφωνα πάντως με ό,τι αναφέρεται στην Τουρκία, τα πρώτα μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ θα φτάσουν στη γείτονα το 2026, με στόχο τα τέλη του 2027 να είναι έτοιμη η πρώτη μοίρα. Τα Eurofighter θα φτάσουν στην Τουρκία το 2028, ενώ τα 20 βρετανικά Eurofighter θα φτάσουν το 2030.

«Ο πύραυλος Tayfun θα γίνει και διηπειρωτικός μπορεί να βάλουμε και πυρηνικές κεφαλές», ισχυρίζονται στο μεταξύ Τούρκοι αναλυτές.

