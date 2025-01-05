Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη απέστειλε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου:

«Ο Κώστας Σημίτης, υπήρξε αγωνιστής του Αντιδικτατορικού Αγώνα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μαχητής της Αλλαγής, υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός με όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με φωνή και ρόλο στην ΕΕ και στον κόσμο.



Πολιτικός με προσωπική και ολοκληρωμένη άποψη, γνήσιος σοσιαλδημοκράτης, με όραμα για μια Ευρώπη δημοκρατική και προοδευτική, με δυναμικό και αποφασιστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Υπήρξε ένας από τους ηγέτες της ΕΕ που κατανοούσε απολύτως τη σημασία και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ενωμένης Ευρώπης.



Σε αυτό το πνεύμα, οικοδόμησε ως πρωθυπουργός μια συνεκτική στρατηγική εκσυγχρονισμού της Ελλάδας και δυναμικής παρουσίας της στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή και στην ΕΕ, η οποία απέδωσε σημαντικές επιτυχίες και την οδήγησε στη χορεία των 25 πιο σημαντικών χωρών του κόσμου.



Άλλαξε η μορφή της χώρας με μεγάλα έργα και εντάχθηκε στη ζώνη του Ευρώ, μπήκε η Κύπρος στην ΕΕ και η Τουρκία αποδέχθηκε να ακολουθήσει μια πολιτική ειρήνης και ευρωπαϊκής προσέγγισης, η Ελλάδα απέκτησε ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και σημαίνοντα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας.



Σε αυτήν την προσπάθεια συνεργάστηκα στενά μαζί του και είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά έναν άνθρωπο συνεπή στις αρχές του, εργατικό και αποτελεσματικό.



Η προσφορά του στην πατρίδα ήταν μεγάλη και θα αξιολογηθεί αναλόγως από την ιστορία.



Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

