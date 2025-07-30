Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα ακραίας πολιτικής πόλωσης συνεχίζεται για 2η ημέρα η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητούνται οι προτάσεις σύστασης προανακριτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά για τους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η οξεία αντιπαράθεση ξεκίνησε και σήμερα από νωρίς, που εξελίχθηκε σε σύγκρουση για όσα συμβαίνουν στα λιμάνια της χώρας με την παρεμπόδιση προσέλκυσης πλοίων με Ισραηλινούς τουρίστες. Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση του κ.Γιώργου Φλωρίδη, που κατηγόρησε κόμματα της αριστερής πτέρυγας της Βουλής για απόπειρα υπονόμευσης της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ προς εξυπηρέτηση στόχων της Τουρκίας. «Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ στήριξε και στηρίζει την κυβέρνηση όταν η χώρα δεχόταν εισβολή στον Έβρο. Στηρίζει τώρα που η χώρα δέχεται εισβολή από την Λιβύη. Η κοινοβουλευτική ομάδα στηρίζει την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ όταν εσείς προσπαθείτε να την υπονομεύσετε υπέρ της Τουρκίας. Υπέρ της Τουρκίας. Μην νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει ο λαός τι κάνετε στα λιμάνια της χώρας όταν προσπαθείτε να αποτρέψετε με αυτές τις γελοίες περιθωριακές ομάδες την προσέλκυση καραβιών Ισραηλινών, θέλοντας να δυναμιτίσετε τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας υπέρ της Τουρκίας», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Πόσο χαμηλά στη λάσπη θα πέσετε κ. Φλωρίδη; Ντροπή σας», φώναξε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Υπουργό να συνεχίζει: «Δεν έχετε συνηθίσει να τα ακούτε αυτά γιατί μας κουνάτε πάντα το χέρι από την άποψη του ηθικού πλεονεκτήματος, δεν το έχετε, άλλοι το έχουν αυτοί που δίνουν τη μάχη για να προστατεύτεται η εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της χώρας».

«Σας ακούμε και ειδικά εσένα που φωνάζεις (σ.σ. Αλ. Καζαμία) εδώ και 2 χρόνια να μας αποκαλείται εγκληματική οργάνωση, δολοφόνους και καμόρα. Και μιλάτε εσείς για πολιτικό ήθος; Και δεν ντρέπεστε; Ότι έχουμε βαμμένα τα χέρια μας με αίμα αθώων και δεν ντρέπεστε; Που πήγαν κ. Φάμελλε οι κατηγορίες σας για καμόρα; Και τώρα μιλάτε για ήθος;», πρόσθεσε ο κ. Φλώριδης, με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού.

«Ένας υπουργός όνειδος για την ελλ δημοκρατία χρέωσε στην αντιπολίτευση έλλειμμα πατριωτισμού και εθνικών θέσεων, άφησε να εννοηθεί ότι συναινεί σε σχέδια κατά της χώρας με την Τουρκία. Ντροπή της κυβέρνησης, ντροπή της χώρας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο να προσθέτει ότι «πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων». «Αν δεν ανακαλέσει την δήλωση που έκανε πριν περάσει αυτή την πόρτα πρέπει να παραιτηθεί. Αν δεν το κάνει, ελπιζουμε να υπάρχει ακόμα κυβέρνηση και να τον αποπέμψει από την ελληνική κυβέρνηση πριν περάσει αυτή την πόρτα», επισήμανε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας τον Υπουργό πως δημιουργεί εικόνα προδοτών. Για απαράδεκτες δηλώσεις έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τον Υπουργό « εκπρόσωπο του Νετανιάχου».

Πηγή: skai.gr

