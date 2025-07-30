Την έντονη αντίθεσή του μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 3μηνης διάρκειας, εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος.

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ.Μάντζος σχολιάζει:

«Σε περίπτωση που ακόμη απομένει σε κάποιους η παραμικρή αμφιβολία τι ακριβώς επιδίωκε και επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία με την πρότασή της για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση ήρθε στο… γ’ ημίχρονο της χθεσινής συνεδρίασης στη Βουλή.

Με την απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μόνο, για τρίμηνη διάρκεια εργασιών της επιτροπής (σημειώνεται ότι η προηγούμενη για τα Τέμπη είχε διάρκεια ένα μήνα), άρα -στην καλύτερη περίπτωση έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025-, η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει:

-τη βέβαιη παρέλευση άπραγης της αποσβεστικής προθεσμίας του παλαιού άρθρου 86 Σ. (στις 5/10/2025) που καταλαμβάνει όλες τις πράξεις που προηγούνται της τελευταίας αναθεώρησης,

-την οριστική παραγραφή της απόφασης του κ. Βορίδη τον Σεπτέμβριο 2019 που προκάλεσε την εκτόξευση των βοσκοτόπων και έδωσε τον ζωτικό χώρο για την εγκληματική οργάνωση,

-την ουσιαστική αμνήστευση του κ. Αυγενάκη και του κ. Βορίδη για όλες τις λοιπές ερευνητές πράξεις του.

Και κάπως έτσι:

-Η διερεύνηση που ζήτησε από τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποβιβάζεται σε φιλοσοφική συζήτηση για την αγροτική πολιτική

-Η «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση που περιγράφεται στη δικογραφία και λειτούργησε υπό την προστασία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διαχωρίζεται από τους πολιτικούς προστάτες της

-Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από όσους έστησαν, λειτούργησαν και κάλυψαν την εγκληματική οργάνωση.

Μια ακόμη «καλή ημέρα» για την Ελληνική Δημοκρατία.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.