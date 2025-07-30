Την αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έπειτα από το επεισόδιο με τον Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή για τους Ισραηλινούς τουρίστες και τις επικριτικές αναφορές του κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης «οφείλει να παραιτηθεί τώρα, αλλιώς να αποπεμφθεί».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζιος ζήτησε την αποπομπή του κ. Φλωρίδη από την κυβέρνηση λέγοντας ότι όσα ανέφερε στην τοποθέτησή του ο υπουργός «αποτελούν εθνική ντροπή».

«Δεν μπορεί», είπε, «υπουργός Δικαιοσύνης να έρχεται σε αυτόν τον ιερό τόπο της Δημοκρατίας και να βάλει συλλήβδην κατά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι πρεσβεύουν και υπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας». Ο κ. Μάντζιος καταλόγισε στον υπουργό ότι «πουλάει πατριωτισμό στην ελληνική κοινωνία και ότι δημιουργεί εικόνες προδοτών. Βαφτίζοντας όλους τους άλλους προδότες, σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ εθνικού δήθεν πατριωτισμού. Ποιος; Ο υπουργός της Δικαιοσύνης της χώρας μας» και πρόσθεσε «εάν ο κ. Φλωρίδης δεν ανακαλέσει πριν περάσει αυτή την πόρτα, θα πρέπει ο ίδιος να παραιτηθεί και εάν δεν έχει το φιλότιμο να μην πράξει είτε το ένα είτε το άλλο, ελπίζουμε να υπάρχει ακόμα πρωθυπουργός να τον αποπέμψει πριν περάσει αυτή την πόρτα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε «απαράδεκτες και προκλητικές τις δηλώσεις, τοποθετήσεις και την εν γένει στάση του κ. Φλωρίδη και μάλιστα στο ζήτημα με τους Παλαιστίνιους καθώς ούτε ο Νετανιάχου δεν θα μιλούσε με τέτοιο αισχρό τρόπο». Και πρόσθεσε ότι ο υπουργός «όλα αυτά προσπάθησε να τα διανθήσει με αναφορές ότι οι επιλογές αυτές μας προστατεύουν, λέει, από τις τουρκικές απειλές» και σχολίασε «ποιόν κοροϊδεύετε; Πριν λίγες ημέρες ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον Ερτογάν δεν συνυπέγραψαν το σύνολο των αποφάσεων του ΝΑΤΟ για κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων, νέα εξοπλιστικά προγράμματα και διευθέτηση των διαφορών, όπως τις λένε ΝΑΤΟ, ΕΕ και οι σύμμαχοι σας τις επεμβάσεις σε χώρες;». Ο κ. Καραθανσόπουλος είπε ότι αυτές οι τοποθετήσεις του υπουργού θα πρέπει να καταγγελθούν γιατί στηρίζουν «το Κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ που καταδικάζει σε λιμό και γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ στις αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ τους είπε ότι «βουβουζέλες εδώ δεν χρειάζονται εδώ, αλλού», λέγοντάς του ότι το «κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να ανακοπεί, ο λαός μας ζητάει την αναγνώριση τώρα του Παλαιστινιακού Κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ καθώς και να καταγγελθούν στο σύνολό τους όλες οι συμφωνίες της Ελλάδας με το Ισραήλ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε τον υπουργό Δικαιοσύνης «περήφανο ψεύτη». Όπως είπε, είναι πολιτικός «Απατεώνας με το άλφα κεφαλαίο» λέγοντας ότι σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα εισαγγελέας ήταν ευρωπαίος εισαγγελέας και όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, για «δικαιοσύνη- ανέκδοτο» και «κυβέρνηση πλυντήριο εγκλημάτων» γιατί «στη χθεσινή δίκη στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων των «7» καταδικάστηκαν δύο που η τακτική δικαιοσύνη τους είχε αθωώσει». Η μόνη υπάλληλος που έχει εις βάρος της διώξεις, είπε ο κ. Ηλιόπουλος «είναι αυτή που ήθελε να δολοφονήσει ο "φραπές" κανένας άλλος». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστέας χαρακτήρισε τον κ. Φλωρίδη «υπάλληλο του Νετανιάχου» λέγοντας ότι «τη στιγμή που παρακολουθούμε λιμοκτονία ενός λαού σε ζωντανή μετάδοση, έρχεστε να κατηγορήσετε την αντιπολίτευση ότι είναι προδότες, μειοδότες, γιατί μιλάμε για την Παλαιστίνη και τη Γάζα! Λες και το διεθνές δίκαιο είναι προαιρετικό» και κατέληξε λέγοντας ότι «κάνετε κακό στα συμφέροντα της χώρας και η Ιστορία θα είναι πολύ αυστηρή μαζί σας. Θα σας περιγράψει σαν δουλικά ανθρωπάκια και δεν θα σας ξεπλύνει τίποτα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Νίκος Βρεττός, ζήτησε από το προεδρείο της Ολομέλειας να ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να ανακαλέσει τις μομφές που έκανε συλλήβδην σε όλη την αντιπολίτευση. Δεν μπορεί, είπε, «να αμφισβητεί τον πατριωτισμό μας» και του επιτέθηκε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για προκλητικό λόγο και στάση στερούμενης σύνεσης και ντροπής, αλλά ο πρωθυπουργός θα πρέπει να τον αποπέμψει.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σχολίασε τις αναφορές του υπουργού Δικαιοσύνης ως «πολιτική πεζοδρομίου». Του καταλόγισε «παρελκυστική τακτική» για να ξεφύγει η συζήτηση από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει στο επίκεντρο δύο υπουργούς της κυβέρνησης. Οι αναφορές του κ. Φλωρίδη για το θέμα της Παλαιστίνης «είναι εντελώς απαράδεκτες», «τον έχει βάλει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τον λαγό…» και «όπως έχω ξαναπεί είναι ένας κλόουν της πολιτικής, ένας διορισμένος υπουργός, που περιφέρεται από κόμμα σε κόμμα», είπε ο κ. Καζαμίας.

