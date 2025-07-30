Συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς συζητούνται στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις των ΣΥΡΙΖΑ/ Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Υπενθυμίζεται ότι με 166 θετικές ψήφους ενέκρινε χθες η Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης υπερψήφισαν εκτός από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εκείνοι της Πλεύσης Ελευθερίας και τουλάχιστον 5 ανεξάρτητοι (Χάρης Κατσιβαρδάς, Δημήτρης Κυριαζίδης, Παύλος Σαράκης, Κωνσταντίνος Φλώρος).

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενημέρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά αναβολή της ψηφοφορίας, καθώς αν δεν θα συμμετάσχουν οι βουλευτές της ΝΔ, δεν θα παρίσταται η δεδηλωμένη πλειοψηφία, όπως απαιτεί το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το προεδρείο της Βουλής απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της ψηφοφορίας, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 90 βουλευτές στην αίθουσα. Ο ελάχιστος αριθμός για την απαρτία στη Βουλή είναι 75, είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς και κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.

Αποχώρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση από την Ολομέλεια. Περί τους δέκα βουλευτές της ΝΔ παραμένουν στην αίθουσα, ενώ έχουν σταλεί και επιστολικές ψήφοι.

Γύρω στις 02:30, ολοκληρώθηκε η μυστική ψηφοφορία για την Προανακριτική. Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων.

