Την πρώτη δήλωσή του για τις ευρωεκλογές έκανε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός. «Αυξήσαμε τα ποσοστά μας σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Θα συνεχίσουμε με σθένος, με συνέπεια και με σοβαρότητα, να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια του ελληνικού λαού, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά, από αύριο, και μέσα στην Ευρώπη και θέλω να στηλιτεύσω κάτι το οποίο μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Έχουμε μια τεράστια αποχή, πάνω από 60%. Είναι μια τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά, εμμέσως πλην σαφώς, υποδαύλιζε αυτή την αποχή», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Η Νίκη ανεβαίνει σιγά-σιγά και με δυναμισμό. Πιστεύουμε πως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση τα ποσοστά μας θα είναι πολύ υψηλότερα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας έδειξαν εμπιστοσύνη και να ευχαριστήσω τα χιλιάδες μέλη της Νίκης που αόκνως και με φιλότιμο στήριξαν την προσπάθειά μας», πρόεσθεσε ο πρόεδρος της Νίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.