Η τέχνη του «αυτογκόλ»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την ώρα που στη Βουλή συζητείται και ψηφίζεται η επιστολική ψήφος και στην κοινωνία κυριαρχεί -εκτός από την ακρίβεια στην αγορά- το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στην Κουμουνδούρου συνεχίζουν τα «αυτογκόλ».

Όλο το σκηνικό χθες θύμισε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2023. Όλη η χώρα βρισκόταν σε ρυθμό εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επικεντρώσει την προσοχή του στην διαγραφή ή μη του Παύλου Πολάκη.

Πέρυσι λίγο πριν τις αρχές της άνοιξης η ανάρτηση του χανιώτη βουλευτή για δημοσιογράφους και δικαστές είχε προκαλέσει «σεισμό» και τα όργανα του κόμματος είχαν πιάσει δουλειά. Τελικά με μια επιστολή συγνώμης προς τον Πολιτική Γραμματεία του κόμματος το θέμα έληξε. Κατά πολλούς, όμως στην Κουμουνδούρου η «ζημιά» είχε ήδη γίνει.

Οι ύβρεις του Παύλου Πολάκη προς τον σκιτσογράφο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», Ηλία Μακρή, ήρθε και για έναν άλλο λόγο στο χειρότερο δυνατό χρονικό σημείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία των Σπετσών και μάλιστα με επιτυχία. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε σε πνεύμα ενότητας, πολλές καλές ειδήσεις βγήκαν, προτάσεις νόμου θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα, ωστόσο για άλλη μια φορά τα φώτα στράφηκαν αλλού. Μπορεί από την Κουμουνδούρου να έγινε το απαραίτητο τηλέφωνο προς τον πρώην αναπληρωτή υγείας, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε χθες το βράδυ να συνεχίσει την κόντρα του με τον Άδωνι Γεωργιάδη στο ίδιο ύφος. Είχε προηγηθεί το «άδειασμα» της Κουμουνδούρου με την ανακοίνωση του κόμματος να αναφέρει μεταξύ άλλων πως «επουδενί εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τέτοιες αντιδράσεις ακόμη κι αν έρχονται ως απάντηση σε προσβλητικές αναφορές ή περιγραφές του τύπου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μεγάλη «ανηφόρα» να ανέβει και περιθώρια για «φάλτσα» δεν υπάρχουν. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά δημοσκοπικά και αν δεν ανακάμψει γρήγορα το ΠΑΣΟΚ θα εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε αυτό είναι πλέον δεδομένο και ψάχνουν για το «κάτι παραπάνω».

Παράλληλα τρέχει τον προσυνεδριακό διάλογο με τα πρώτα περιφερειακά συνέδρια σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός θα είναι η Κοζάνη στις 4 Φεβρουαρίου και δεύτερος η Λάρισα στις 10 του επόμενου μήνα.

Στη σημερινή συνεδρίαση για την επιστολική ψήφο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στην τροπολογία που επανακατέθεσε. Αυτήν θα επιχειρήσει να αναδείξει και όχι την εσωστρέφεια που ταλανίζει το κόμμα. Προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών (Ευρώπη, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, χώρες Ωκεανίας - 'Απω Ανατολή και υπόλοιπες χώρες), ώστε να κατανέμονται τέσσερις έδρες βουλευτών επικρατείας για την εκπροσώπηση των Ελλήνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.