Μιχαηλίδου: Δίπλα στους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα

«Βρισκόμαστε δίπλα σε όλες και όλους απ' άκρου εις άκρον της χώρας. Ακούμε και πράττουμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον των συμπολιτών μας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά με την αύξηση των μισθών, των συντάξεων και της δημιουργίας νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, από την Σύρο, όπου βρέθηκε σήμερα Δευτέρα, 3/6, μαζί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκο Μηλαπίδη, τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη και τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Η κ. Μιχαηλίδου, συνοδευόμενη από τους βουλευτές Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογιού και Φίλιππο Φόρτωμα, κατά τη διάρκεια παραμονής της στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, μαζί με το κλιμάκιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνάντησαν τον δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου, τον περιφερειακό σύμβουλο, Νίκο Φωτεινιά, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Καφτηράνη, τον πρόεδρο ΔΗΜΤΟ Σύρου, Ευστάθιο Μπαρμπούνη και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων, Μάρκο Βουτσίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζήτησαν μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, τον υψηλότερο στην ιστορία της δράσης, που δίνει τη δυνατότητα σε 300.000 πολίτες να κάνουν διακοπές δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε τα γραφεία του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ και συζήτησε διεξοδικά με τους εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε με εργαζόμενους, πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ επισκέφθηκε τα Ναυπηγεία Σύρου, που εξυγιάνθηκαν, δίνοντας δουλειά σε εκατοντάδες εργαζόμενους και φέρνοντας ανάπτυξη στο νησί, που έχει συνδέσει την ιστορία του με τη ναυτοσύνη. Στα Ναυπηγεία της Σύρου, η κ. Μιχαηλίδου συζήτησε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους για τα θέματα που τους απασχολούν, τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης και τις ευκαιρίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η υπουργός τόνισε τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη του κλάδου.

Όπως ανέφερε, «τα Ναυπηγεία Σύρου αποτελούν πυλώνα της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, της τοπικής οικονομίας και παράδειγμα της δύναμης και της ανθεκτικότητας της ελληνικής ναυτοσύνης. Συζητώντας με τους εργαζόμενους, διαπίστωσα το πάθος και την αφοσίωσή τους στη δουλειά τους. Η προσπάθειά τους είναι αξιέπαινη και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυπηγείων, έναν κλάδο ο οποίος έχει δώσει πολλά στην ελληνική οικονομία και αναμένεται να δώσει ακόμα περισσότερα στο μέλλον».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ολοκλήρωσε την επίσκεψή της με συναντήσεις με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, συζητώντας θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, τα προβλήματα εξεύρεσης προσωπικού, αλλά και τις προοπτικές που δίνει στην Σύρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα η σημαντική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.