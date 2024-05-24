Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Με ανθρώπους που έχουν παραβιάσει τη λαϊκή ετυμηγορία, δεν συζητάμε 

Για το ενδεχόμενο το κόμμα της να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το κάλεσμα του Στ. Κασσελάκη, κλήθηκε να απαντήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου η πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Με ανθρώπους που έχουν παραβιάσει τη λαϊκή ετυμηγορία, δε συζητάμε» είπε χαρακτηριστικά ενώ στην ερώτηση αν της προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μια καινούρια αρχή τόνισε «εδώ δεν έχουμε ρομάντζο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στη συνέχει η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι μπορεί να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για διάφορα ζητήματα «που μπορεί να μην τα ξέρει» συμπληρώνοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας δεν έγινε για να διαπραγματεύεται θέσεις και θώκους. Δεν ψάχνω καρέκλα».

Επίσης η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αναφέρθηκε στην πρόσκληση που κάνει στους πολίτες να βρίσκονται στα θεωρεία της βουλής «Θέλουμε οι πολίτες που τους έχουν στη γωνία οι διάφορες εξουσίες να είναι στο επίκεντρο και τους προσκαλούμε στη βουλή, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη δυσαρέσκειά της για την ελάχιστη προσέλευση βουλευτών στο κοινοβούλιο την προεκλογική περίοδο.

«Είμαστε αντίθετοι να κλείσει η βουλή» καθώς όπως είπε διαβιβάστηκε χθες η δικογραφία για τα Τέμπη. Η επόμενη φάση τόνισε είναι η υπόθεση για τη συγκάλυψη να πάει στο ποινικό δικαστήριο ενώ σημείωσε ότι το κόμμα της θα συμμετάσχει στην προανακριτική επιτροπή.

«Δεν γίνεται να μιλάνε για δυστύχημα» αναφερόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ανοιχτή ανάκριση με ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, που γίνεται από εφέτη ανακριτή στη Λάρισα και μιλάνε για κακουργήματα»

«Η κυβέρνηση μας απαγορεύει να μιλάμε για έγκλημα. Δεν πρόκειται να κάνω ούτε πιθαμή πίσω», τόνισε και πρόσθεσε: «είμαι κοντά στις οικογένειες που δεν είμαι δικηγόρος τους. Θεωρώ προσωπική μου υπόθεση και αυτούς που εκπροσωπώ το κάνω αφιλοκερδώς».

Η κ Κωνσταντοπούλου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που μετέβησαν στο Βόλο για συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών για το περιβάλλον τη στιγμή που όπως είπε «γυναίκες κινδυνεύουν».

Ακολούθως εξέφρασε το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός παραμείνει σήμερα στη βουλή όταν η ίδια θα έχει την ομιλία της. «Έχω κάνει 60 επίκαιρες ερωτήσεις αλλά δεν έχει απαντήσει σε καμία. Περισσότερο τον βλέπουμε στο tiktok παρά στη βουλή» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.