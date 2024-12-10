Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης της Ράνιας Θρασκιά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για «ειλημμένη απόφαση» που αποτελεί τα «απόνερα στο σχέδιο ορισμένων κέντρων για ρευστοποίηση» του κόμματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Το σχέδιο ορισμένων κέντρων για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει και τα απόνερά του. Η απόφαση της Ράνιας Θρασκιά φαίνεται ότι ήταν ειλημμένη.

Η επιστροφή της έδρας στο κόμμα με το οποίο κατέβηκε στις εκλογές και ο σεβασμός της εντολής της λαϊκής ετυμηγορίας είναι μονόδρομος. Ιδιαίτερα εφόσον εξελίσσεται σε δόσεις ένα σχέδιο του συστήματος εξουσίας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Θα διαπιστώσουν όμως σύντομα ότι ο λαός είναι αμείλικτος απέναντι σε όσους παραβιάζουν τη βούλησή του να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος έδωσε ήδη με τη μαζική του συμμετοχή στις κάλπες ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέναντι στη θεσμική εκτροπή που στέρησε από το κόμμα αυτή τη θέση.

Το ίδιο θα γίνει και την επόμενη κρίσιμη περίοδο για την κοινωνία και τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γύρισε σελίδα, δυναμώνει και με αξιοπιστία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προοδευτικών πολιτών.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τα σχέδια της διαπλοκής θα αποτύχουν.

Προχωράμε για τη μεγάλη κοινωνική και πολιτική προοδευτική αλλαγή με έναν πιο δυνατό, μεγαλύτερο και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Πηγή: skai.gr

