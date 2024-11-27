Κομισιόν: Οι νέοι Ευρωπαίοι Επίτροποι - Ονόματα και χαρτοφυλακία

Τα μέλη του νέου Κολλεγίου των Επιτρόπων (2024-2029) ενέκρινε σήμερα με ψηφοφορία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η ανάληψη των καθηκόντων τους αναμένεται να γίνει από την 1η Δεκεμβρίου

Οι 26 νέοι επίτροποι - ανάμεσά τους και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος για τις μεταφορές και τον τουρισμό - θα βρίσκονται από την επόμενη εβδομάδα στα γραφεία τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο κτίριο Μπερλεμόντ, προκειμένου να αναλάβουν και να ασκήσουν πλέον τα καθήκοντά τους.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων απαρτίζεται από 26 επιτρόπους (συν την πρόεδρο), εκ των οποίων 11 είναι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και 16 άνδρες.

Έξι εξ αυτών (τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες) έχουν ορισθεί από την πρόεδρο ως εκτελεστικοί αντιπρόεδροι με αυξημένες αρμοδιότητες.

Οι έξι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι και τα χαρτοφυλάκιά τους

Η Κάγια Κάλας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του ύπατου εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (αντιπρόεδρος).

Θα είναι η «γέφυρα μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών» σε μία «εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας» για μία Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας «περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

H Τερέζα Ριμπέρα Ροντρίγκεθ είναι μία εκ των έξι εκτελεστικών αντιπροέδρων και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Καθαρής, Δίκαιης και Ανταγωνιστικής Μετάβασης. Ορίστηκε ως υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού και, όπως είχε πει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση των επιτρόπων, θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Χένα Βίρκουνεν, είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα την Τεχνολογική Κυριαρχία, Ασφάλεια και Δημοκρατία και θα είναι υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής. Η κ. φον ντερ Λάιεν έχει πει ότι της αναθέτει «να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας», για την ενίσχυση των θεμελίων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, όπως το κράτος δικαίου, και την προστασία της «όπου κι αν δέχεται επίθεση».

Ο Στεφάν Σεζουρνέ αναλαμβάνει εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική και θα είναι υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜμΕ και για το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», είχε πει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την παρουσίαση των διορισθέντων επιτρόπων.

Η Ροξάνα Μινζάτου είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Ο Ραφαέλε Φίτο, είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Ένα χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πόλεις.

Οι 20 επίτροποι και τα χαρτοφυλάκιά τους

- Ο Μάρος Σέφτσοβιτς αναλαμβάνει δύο ρόλους, όπως είχε εξηγήσει η κ. φον ντερ Λάιεν κατά την παρουσίαση των αρμοδιοτήτων όλων των υποψηφίων: Θα είναι επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, δηλαδή, για ένα νέο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει και την τελωνειακή πολιτική. Και ταυτόχρονα, θα είναι και επίτροπος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διαφάνεια και για τον ρόλο του αυτό θα αναφέρεται απευθείας στην ίδια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίσης, θα έχει διπλό ρόλο: Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας και επίτροπος για την Εφαρμογή και την Απλούστευση και για τον δεύτερό του ρόλο θα αναφέρεται, επίσης, στην κ. φον ντερ Λάιεν.

- Η Ντούμπραβκα Σουίτσα είναι η επίτροπος για τη Μεσόγειο με ευθύνη και για την ευρύτερη νότια γειτονία. Θα συνεργάζεται στενά με την Κάγια Κάλας -και πολλούς άλλους επιτρόπους- για την ανάπτυξη των κοινών συμφερόντων με την περιοχή.

- Ο Όλιβερ Βάρχεϊ είναι ο επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων και έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και για τη συνέχιση των εργασιών για την καταπολέμηση του καρκίνου και την προληπτική υγεία.

- Ο Βόπκε Χούκστρα είναι ο επίτροπος για το Κλίμα, Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη. Θα συνεχίσει να εργάζεται (ήταν επίτροπος για το Κλίμα) για την εφαρμογή και την προσαρμογή και τη διπλωματία για το κλίμα, ενώ θα είναι υπεύθυνος και για τη φορολογία.

- Ο Άντριους Κουμπίλιους είναι ο πρώτος επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα. Θα εργαστεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανικής ικανότητας της ΕΕ, όπως έχει τονιστεί από την ίδια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Η Μάρτα Κος είναι η επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση και, επίσης, υπεύθυνη για την ανατολική γειτονιά της ΕΕ (υποστήριξη της Ουκρανίας και στήριξη υποψηφίων χωρών για την προετοιμασία της ένταξής τους).

- Ο Γιόζεφ Σίκελα είναι ο επίτροπος αρμόδιος για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις και θα ηγηθεί των εργασιών στο Global Gateway.

- Ο Κώστας Καδής είναι επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών και, όπως είχε πει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασίζεται στην εμπειρία του (ακαδημαϊκή) «για να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου τομέα και στην παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς».

- Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε αναλαμβάνει επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, θα εξετάσει τους τρόπους για τη διασφάλιση ότι οι εταιρείες θα μπορούν να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους εντός της ΕΕ, όπως είπε η κ. φον ντερ Λάιεν.

- Η Ατζά Λαμπίμπ είναι η επίτροπος για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ισότητα. Ένα νέο χαρτοφυλάκιο που θα αφορά στην ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα και την πολιτική προστασία. Θα είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση των προσπαθειών για τη διαχείριση κρίσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Σχετικά με τα θέματα Ισότητας, η κ. φον ντερ Λάιεν επιθυμεί να τα αναβαθμίσει κατά τη νέα της θητεία.

- Ο Μάγκνους Μπρούνερ είναι ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. «Θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, αλλά και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών συνόρων και στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας», όπως είχε λεχθεί.

- Η Γιέσικα Ρούσβαλ είναι η επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία.

- Ο Πιορτ Σεράφιν είναι ο επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση. Θα αναφέρεται απευθείας στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, και στην προετοιμασία του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού.

- Ο Νταν Γιέρενσεν είναι ο επίτροπος για την Ενέργεια και τη Στέγαση με στόχο, όπως ελέχθη, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τον σχεδιασμό για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και στη διασφάλιση ότι θα περιοριστεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ. Η Στέγαση είναι ένα νέο χαρτοφυλάκιο και θα εξετάσει όλες τις πτυχές του αντικειμένου, από την ενεργειακή απόδοση έως τις επενδύσεις και τις κατασκευές.

- Η Εκατερίνα Ζαχαρίεβα είναι η επίτροπος για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, την Έρευνα και την Καινοτομία.

- Ο Μάικλ ΜακΓκραθ είναι ο επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Του ανατέθηκε η ευθύνη να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία και να συντονίσει το έργο σχετικά με το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των καταναλωτών.

- Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, υπεύθυνος για την κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων. Βασικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και για τη σύνδεση των ανθρώπων και την προώθηση των τοπικών οικονομιών, όπως έχει εξηγήσει η κ. φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας την «τεράστια εμπειρία» που διαθέτει ο Έλληνας επίτροπος και η οποία θα είναι «ανεκτίμηση» για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας, όπως είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και περιφερειάρχης για πολλά χρόνια».

- Ο Χριστόφ Χάνσεν είναι ο επίτροπος για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, ο οποίος θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνέχιση του Στρατηγικού Διαλόγου για το μέλλον της Γεωργίας στην ΕΕ και βάσει αυτού να αναπτύξει το όραμα για την ευρωπαϊκή γεωργία και τα τρόφιμα τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Ο Γκελ Μικάλεφ είναι ο επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών έχει χαρακτηριστεί από τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως διατομεακό θέμα, που επηρεάζει όλους και ιδιαίτερα τους νέους, καθώς πρόκειται «για τη σωστή ισορροπία σε μια κοινωνία».

