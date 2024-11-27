Του Γιάννη Ανυφαντή

Με μία αιχμηρή ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς επανέρχεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, αναφέροντας ότι η αλλαγή ηγεσίας στο αρμόδιο Υπουργείο σηματοδότησε την αλλαγή και την ελπίδα για τροποποίηση της πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας της αγοράς.

Στη νέα του παρέμβαση που απευθύνεται προς τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο αναφέρει πως «τα προβλήματα είναι εδώ, παρά την κατά καιρούς διακήρυξη για τον προσωρινό χαρακτήρα και τα εισαγόμενα αίτια, τείνουν να μονιμοποιηθούν στη χώρα δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στους καταναλωτές».

Αναφερόμενος στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και «κυρίως την πραγματικότητα που ζουν τα νοικοκυριά» καλεί τον Υπουργό να απαντήσει:

«Ποια είναι η πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε τι έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνη του παρελθόντος και σε ποια στοιχεία βασίζετε την αισιοδοξία σας για ομαλοποίηση της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών;

Πηγή: skai.gr

