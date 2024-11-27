Ένα μεγάλο μήνυμα απηύθυνε σε όλους τους πολιτικούς του φίλους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους στήριξαν την υποψηφιότητά του κατά την εσωκομματική κάλπη για την προεδρία του κόμματος

Ολόκληρο το μήνυμα Πολάκη:

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξης Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ στους χιλιάδες ψηφοφόρους που προσήλθαν μαζικά στις κάλπες για να τους πω δυο λόγια με τον τρόπο που πάντα τους απευθύνομαι: Ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά.

Σύντροφοι και φίλοι τα καταφέραμε! Με την συμμετοχή σας στείλατε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Μήνυμα σε παλιούς και νέους αποστάτες πως η επιχειρούμενη, από την πλευρά τους, ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προσέκρουσε στην αγωνιστική δύναμη και το πείσμα των ανθρώπων που δεν μπορούν να ανεχτούν την εκχώρηση αρχών, αξιών και αξιοπρέπειας σε κανέναν.

Μήνυμα σε όσους ευχόταν και εργαζόταν για την μειωμένη προσέλευση στις κάλπες, προκειμένου να κάτσουν πάνω στα αποκαΐδια της παράταξης μας, αδυνατίζοντας την φωνή μας. Mήνυμα πως είμαστε όρθιοι, δυνατοί, ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ.

Μήνυμα στην Κυβέρνηση πως η καταστροφική της πολιτική σε βάρος της χώρας μας και των ανθρώπων της θα ανακοπεί με τους αγώνες για το δίκιο, που αναπόσπαστα και ανυποχώρητα καθημερινά θα δίνουμε.

Σε όλη την διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, γυρνώντας την χώρα από άκρη σε άκρη, με συγκλόνισε βαθιά τόσο η υποστήριξη των ανθρώπων όσο και η αγωνία τους να σταματήσει η εσωστρέφεια και η τοξικότητα που επί μήνες περιδίνησε το κόμμα μας, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να ανατρέψουμε την ανάλγητη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Μου δώσατε με το υψηλότατο ποσοστό των ψήφων σας, δύναμη αστείρευτη να συνεχίσω να δίνω καθημερινή μάχη δίπλα σας, στην βάση των έξι πυλώνων των προεκλογικών μου δεσμεύσεων. Μαζί σας, με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και τον νέο Πρόεδρο μας Σωκράτη Φάμελο για την ανασυγκρότηση του κόμματος μας, την εκπόνηση ενός κοινωνικά αναγκαίου και λαϊκά κατανοητού προγράμματος που θα μας βάλει σε κυβερνητική τροχιά.

Γεμάτος ευγνωμοσύνη σφίγγω το χέρι κάθε μίας και κάθε ενός από εσάς.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μου Κρητικούς που η συμμετοχή τους στην κάλπη ξεπέρασε κάθε ιστορικό προηγούμενο σε εσωκομματική διαδικασία του κόμματος μας, δίνοντάς μου ποσοστό πάνω από το 90%. Με γέμισαν χαρά και ευθύνη!

Οι μάχες είναι μπροστά και σας καλώ να τις δώσουμε μαζί.

