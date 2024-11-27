Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγο το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων με 370 ψήφους υπέρ, 282 κατά (σύνολο ψηφισάντων 688) κατά τη μία και μόνη ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο των 26 υποψήφιων επιτρόπων, που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια, στο Στρασβούργο.

Η έγκριση αυτή αποτελούσε την τελευταία προϋπόθεση, προκειμένου οι νέοι επίτροποι να μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους για μία θητεία που θα διαρκέσει έως το 2029 (2024-2029).

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Επιτροπής την επόμενη πενταετία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στον Απόστολο Τζιτζικώστα, επίτροπο για τις μεταφορές και τον τουρισμό, λέγοντας ότι «η τεράστια εμπειρία του από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες θα είναι ανεκτίμητη για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας».

Η ανάληψη των καθηκόντων αναμένεται να γίνει από την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και το νέο Σώμα των Επιτρόπων, υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Μπερλεμόντ, στις Βρυξέλλες.

European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024

Το προηγούμενο διάστημα οι διορισθέντες επίτροποι είχαν περάσει από ακρόαση από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΕΚ, ανάλογα με τα χαρτοφυλάκια που τους είχαν ανατεθεί από την εκλεγμένη πρόεδρο, την κ. φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να κριθεί η επάρκειά τους για τη θέση του επιτρόπου, αλλά και της γνώσης τους πάνω στο υπό εξέταση αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους.

Η νέα πλέον Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από 11 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 16 άνδρες. Έξι επίτροποι έχουν ορισθεί από την πρόεδρο ως εκτελεστικοί αντιπρόεδροι (τέσσερις γυναίκες, δύο άνδρες)

