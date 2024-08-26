Σε κοινή ναυτική άσκηση στην ανατολική Μεσόγειο προχώρησαν Τουρκία – ΗΠΑ με την συμμετοχή και του τουρκικού αεροπλανοφόρου Anadolu, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Την ίδια στιγμή η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ανακοίνωσε την άσκηση.

«Tην δραστηριότητα που έκρυψε η κυβέρνηση του AKP την αποκάλυψαν οι ΗΠΑ. Αποκαλύφθηκε πως το TCG Anadolu πραγματοποίησε ασκήσεις με το USS Wasp το οποίο βρίσκεται στην Αν. Μεσόγειο για να προστατέψει το Ισραήλ. Η εφημερίδα Aydinlik αποκάλυψε αυτήν την άσκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ναυτιλίας των ΗΠΑ , το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Wasp έκανε ασκήσεις με το TCG Anadolu την περίοδο 13-17 Αυγούστου στην Αν. Μεσόγειο. Επίσης συμμετείχαν και τα πλοία USS Oak Hill και η φρεγάτα της. Τουρκίας Gokova. Σύμφωνα με τον λογαριασμό Facebook του αμερικανικού πλοίου αυτή η ναυτική άσκηση είναι μια απόδειξη της μόνιμης συνεργασίας και πίστης για την ασφάλεια στις θάλασσες. Ενώ το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας πάντα ανακοινώνει και δημοσιοποιεί τις ασκήσεις του, δεν έκανε το ίδιο σχετικά με αυτή την άσκηση και δεν έκανε καμία ανακοίνωση» μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Ulusal TV.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιάνκι Μπαγτζιόγλου κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση λέγοντας: «Από τον Οκτώβριο αντιδρούσαν στην παρουσία των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης έλεγαν “που βρίσκεται η Αμερική και που βρίσκεται η Μεσόγειος, γιατί έρχονται αυτά τα πλοία εδώ. Τα πλοία των ΗΠΑ είναι πηγή της βίας και έλεγαν πως αυτά τα πλοία αυξάνουν τη βία”».

Και συνέχισε: «Κανονικά υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν να μην κάνουν αυτή την άσκηση. Αλλά στο Υπουργείο Άμυνας μάλλον είπαν ας μην προκαλέσουμε πρόβλημα σε καμία πλευρά. Σκέφτηκαν και να κάνουμε την άσκηση αλλά να μην την ανακοινώσουμε».

Ο Ερντογάν στις γιορτές μάχης του Ματζικέρτ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γιόρτασε την μάχη του Ματζικερτ μέσα στο ομοίωμα του στρατηγείου του Σελτζούκου ηγέτη Αλπ Αρσλαν. Εκεί σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη μίλησε για ακόμα μία φορά σε έντονο εθνικιστικό τόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.