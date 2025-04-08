Της Δώρας Αντωνίου

Μια συνολική αποτίμηση του βαθμού έκθεσης και των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, έγινε χθες στη συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Για την Αθήνα είναι κρίσιμο, όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, να καταφέρει η Ε.Ε. να κινηθεί συντονισμένα και με ενιαίο βηματισμό απέναντι στα νέα δεδομένα. Η ελληνική πλευρά βλέπει θετικά την καταρχήν στάση που υιοθετούν οι Βρυξέλλες να μην κινηθούν βιαστικά, αλλά να συνεκτιμήσουν όλα τα δεδομένα για να προσδιορίσουν ποια είναι η καλύτερη τακτική απέναντι στις αποφάσεις της νέας αμερικανικής ηγεσίας. Όπως επισημάνθηκε χθες, αυτές οι αποφάσεις διαμορφώνουν συνθήκες που δεν έχουμε ξαναδεί μεταπολεμικά στο διατλαντικό και παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι, οποιαδήποτε σπασμωδική αντίδραση θα πρέπει να αποκλειστεί και να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν προσεκτικά και μελετημένα βήματα. Ο προβληματισμός που υπάρχει στην Αθήνα φαίνεται ότι είναι κοινή αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και μεταφράζεται σε μία καταρχήν προσέγγιση διερεύνησης προθέσεων της αμερικανικής ηγεσίας ως προς το πόσο αμετακίνητη και άκαμπτη θα παραμείνει στις αρχικές ανακοινώσεις της.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και εφόσον δεν βρεθεί κοινός τόπος για την εξισορρόπηση της κατάστασης, από την ελληνική πλευρά θεωρείται ότι θα πρέπει η Ε.Ε. να εξετάσει τρόπους για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που θα πληγεί από τους δασμούς.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ειδική αναφορά χθες σε προϊόντα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την επιβολή δασμών. «Θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα, και θέλω να κρατήσω τον πήχη των προσδοκιών χαμηλά γιατί δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ. Έχουμε προϊόντα όπως οι ελιές, το λάδι και η φέτα, που δεν παράγονται στις ΗΠΑ και η επιβολή των δασμών δεν έχει μεγάλη λογική», τόνισε. Η ελληνική πλευρά θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο επιδιώκεται να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι.

Η τρίτη παράμετρος στην οποία δίνει βαρύτητα η Αθήνα είναι η προσπάθεια το αμέσως επόμενο διάστημα να ενισχυθεί η διείσδυση σε αγορές τρίτων χωρών και η εξαγωγή ελληνικών προϊόντων προς αυτές, προκειμένου να αντισταθμιστεί η πιθανή έκθεση από την επιβολή των αμερικανικών δασμών. Η Ινδία είναι μια τέτοια περίπτωση.

Χωρίς να υπάρχει εφησυχασμός, με βάση τα στοιχεία, θεωρείται ότι η έκθεση της χώρας μας στην αμερικανική αγορά είναι σχετικά περιορισμένη, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν υπερβαίνουν το 5% του συνόλου και αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ. Υπάρχει, ωστόσο, προβληματισμός και ανησυχία για πιθανή έμμεση επιβάρυνση της οικονομίας και πληθωριστικές πιέσεις από τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν οι δασμοί σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, επίσης, το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η τουριστική βιομηχανία εάν διεθνώς επικρατήσουν υφεσιακές τάσεις.

