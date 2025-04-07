Στις Βρυξέλλες ο Σωκράτης Φάμελος- Συνάντηση με Απόστολο Τζιτζικώστα

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αρχικά συνάντησε τους Έλληνες ανταποκριτές και το προσωπικό της ευρωομάδας του κόμματος.

Δευτέρα και Τρίτη έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με διάφορους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κομισιόν, καθώς και με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την ηγεσία της LEFT, άλλες πολιτικές ομάδες και ευρωπαϊκά κόμματα.

Ανάμεσα στις συναντήσεις, ξεχωρίζει αυτή με τον Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετέφερε την άποψη του Επιτρόπου ότι παραμένει διαθέσιμος για να εμφανιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενημερώσει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, όποτε του ζητηθεί.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Επιτρόπου, καθώς η ΝΔ με σύμμαχο τη Φωνή Λογικής (ΕΛΚ και ακροδεξιά δηλαδή) έχουν μπλοκάρει 4 φορές το αίτημα των ΣΥΡΙΖΑ-LEFT να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

