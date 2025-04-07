Υπουργείο Μετανάστευσης: «Μεμονωμένα περιστατικά» τα κρούσματα υποσιτισμού στη δομή της Σάμου

«Το γενικό πρόγραμμα σίτισης ακολουθείται πλήρως», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας σε σημερινή ανακοίνωση της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», σύμφωνα με την οποία «έξι παιδιά από έξι μηνών έως έξι ετών διαγνώστηκαν με υποσιτισμό στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου». Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν ήδη εξεταστεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της δομής και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, έγιναν παραπομπές στο Νοσοκομείο Σάμου», ενώ παράλληλα τονίζεται «ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για γενικευμένο υποσιτισμό λόγω συνθηκών διαβίωσης, αλλά για μεμονωμένα περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση».

Η ανακοίνωση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» αναφέρει ακόμα ότι «πρόκειται για τα πρώτα κρούσματα υποσιτισμού που εντοπίζει η οργάνωση από την έναρξη της δράσης της σε αυτή τη δομή, το 2021. Πρόκειται για έξι παιδιά, από έξι μηνών έως έξι ετών, τα οποία διαγνώστηκαν με σοβαρό ή μέτριο οξύ υποσιτισμό. Περιπτώσεις που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «οι προσφυγικές οικογένειες στη Σάμο αντιμετωπίζουν ακραίες δυσκολίες, έχοντας ήδη υπομείνει επικίνδυνα ταξίδια διασχίζοντας πολλές χώρες. Η παρατεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, θέτει τα παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο. Παρά τη ζωτική επικινδυνότητα του υποσιτισμού, η παιδιατρική φροντίδα παραμένει ανεπαρκής, όχι μόνο εντός της ΚΕΔ αλλά και σε ολόκληρο το νησί της Σάμου».

Οι ίδιες πηγές από το υπουργείο σημειώνουν επίσης ότι «στην ΚΕΔ Σάμου όπως και σε όλες τις Δομές εφαρμόζονται πλήρεις διαδικασίες ιατρικής αξιολόγησης κατά την άφιξη όλων των ανηλίκων, ενώ λειτουργεί σταθερά Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου με παιδίατρο, νοσηλευτές και κοινωνικό λειτουργό. Η διατροφή καλύπτει τρία γεύματα ημερησίως, με ειδικές προβλέψεις για παιδιά και βρέφη, και δυνατότητα προσαρμογών σε περιπτώσεις ιατρικής ανάγκης»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

