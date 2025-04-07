Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για τον θάνατο του Δημήτρη Βουνάτσου

«Αποχαιρετούμε σήμερα έναν έμπειρο κοινοβουλευτικό, τον Δημήτρη Βουνάτσο, εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπηρέτησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λέσβο, επί 15 συναπτά έτη στην Εθνική Αντιπροσωπεία» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Δημήτρη Βουνάτσου.

Σημείωσε μάλιστα ότι, «με την έντονη προσωπικότητά του και την αμεσότητα που τον χαρακτήριζε, ασχολήθηκε νωρίς με τα κοινά, από τα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. (Ο Δ. Βουνάτσος) πολιτεύθηκε για πρώτη φορά το 1981 και εκλέχθηκε βουλευτής Λέσβου. Επανεξελέγη και στις επόμενες βουλευτές εκλογές του 1985, του Ιουνίου του 1989, του Νοεμβρίου του 1989 και του 1993. Το 1999, εξελέγη Νομάρχης Λέσβου, με ανεξάρτητο συνδυασμό και του απαγορεύθηκε η είσοδος στην Τουρκία με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τον χαρακτήριζε «persona non grata». Διετέλεσε και Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Λέσβου όταν εξελέγη το 2010, με ποσοστό 57,80%, προωθώντας έργα υποδομής και στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες».

Προσωπικά και εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, ανάφερε στη δήλωσή του ο κ. Ν. Κακλαμάνης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

