Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γενικής εφημερίας συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, φορούσε μάσκα, συζήτησε με γιατρούς, ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε άμεσα για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.
Για την πορεία όλων των έργων στο ΕΣΥ θα ενημερωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη όπου και θα παρευρεθεί στο υπουργείο Υγείας για να μετάσχει σε σύσκεψη με την ηγεσία του εν λόγω υπουργείου.
