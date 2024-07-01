Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γενικής εφημερίας συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, φορούσε μάσκα, συζήτησε με γιατρούς, ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε άμεσα για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Για την πορεία όλων των έργων στο ΕΣΥ θα ενημερωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη όπου και θα παρευρεθεί στο υπουργείο Υγείας για να μετάσχει σε σύσκεψη με την ηγεσία του εν λόγω υπουργείου.

Πηγή: skai.gr

