Με βάση τα Exit Polls και εφόσον -βεβαίως- επιβεβαιωθούν, καταγράφεται ακόμα μία σημαντική άνοδος του ΚΚΕ, σε σχέση με τις περυσινές εθνικές εκλογές (7,7) αλλά και πολύ περισσότερο με τις προηγούμενες ευρωεκλογές και αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα του exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024.ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλό 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 18,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλό 13,9%.

Ειδικότερα (εκτιμώμενο εύρος ποσοστού και έδρες):

ΝΔ: 28 με 32% - Έδρες: 7 με 8

ΣΥΡΙΖΑ: 15,2% με 18,2% - Έδρες: 4

ΠΑΣΟΚ: 10,9% με 13,9% - Έδρες: 3

ΚΚΕ: 7,9% με 10,3% - Έδρες: 2

Ελληνική Λύση: 7,6% με 10% - Έδρες: 2

Νίκη: 2,9% με 4,9% - Έδρα: 1

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Έδρα: 1

ΜέΡΑ25: 2% με 3,4% - Έδρα 0-1

Νέα Αριστερά: 1,3% με 2,7%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - Έδρα: 0-1

Δημοκράτες: 0,7% με 1,7%

Πατριώτες: 1,4 με 2,8%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%

Πηγή: skai.gr

