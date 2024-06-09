Εν αναμονή του επίσημου τελικού αποτελέσματος, παράγοντες στη Χαριλάου Τρικούπη προχώρησαν σε ένα πρώτο σχόλιο για τα ευρήματα του Exιt Poll για τις ευρωεκλογές 2024.

Για την εκλογική απήχηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισαν ότι για τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση ανεβάζει τα ποσοστά του, αν και όχι τόσο όσο θα ήθελαν, και είναι ένα από τα δύο κόμματα που αυξάνει την εκλογική επιρροή του.

Οι ίδιοι παράγοντες υποστήριξαν ότι η μεγάλη εικόνα είναι πως οι πολίτες έδειξαν δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία στην κυβέρνηση της ΝΔ, αφού μειώθηκαν αισθητά τα ποσοστά της από εκείνα των περυσινών εθνικών εκλογών αλλά και από των ευρωεκλογών του 2019.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν ότι η καθοδική πορεία των ποσοστών του συνεχίζεται, καθώς έπεσε κάτω από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και των προηγούμενων ευρωεκλογών.

Θεωρούν, δε, τη μεγάλη αποχή μείζον ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλα τα κόμματα.

Ακόμη, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ως έντονα ανησυχητικό στοιχείο την άνοδο που καταγράφουν τα μικρότερα κόμματα στον χώρο της ακροδεξιάς, κατι το οποίο θα πρέπει, επίσης, να απασχολήσει τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Τέλος, επιφυλάσσονται για πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση όταν θα διαμορφωθούν τα επίσημα αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

