Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου έφτασε πριν λίγα λεπτά ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.
Συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ, ο κ. Κασσελάκης ήταν χαμογελαστός, ενώ δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους.
Πηγή: skai.gr
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για ευρωεκλογές 2024: Αυξάνονται τα ποσοστά για τρίτη συνεχόμενη εκλογή
- Πηγές ΝΔ: Να μας προβληματίσει η αυξημένη αποχή - Σημαντική νίκη, η μεγαλύτερη σε εύρος στην ιστορία των ευρωεκλογών
- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Σαφής αποδοκιμασία της ΝΔ τα exit polls των ευρωεκλογών- Διαψεύθηκαν οι Κασσάνδρες για την κατάρρευσή μας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.