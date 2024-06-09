Λογαριασμός
Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης

Στην πλατεία Κουμουνδούρου βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Κασσελάκης

Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου έφτασε πριν λίγα λεπτά ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ, ο κ. Κασσελάκης ήταν χαμογελαστός, ενώ δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους.

