Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν αύξησε τα εισιτήρια ούτε θα τα αυξήσει

Για τις μειώσεις στα εισιτήρια των ταχύπλοων μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ενώ εκτίμησε πως ίσως υπάρξουν και άλλες εκπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά, όπως είχε γίνει αντίστοιχα το Πάσχα. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα δοθούν 40 εκατ. ευρώ τον Μάιο για το μεταφορικό ισοδύναμο.

Αρχικά ο υπουργός μίλησε για το πώς επιτεύχθηκαν οι καλύτερες τιμές για φέτος το καλοκαίρι. «Η αγορά είχε ανακοινώσει πως από 1η Μαΐου θα έχουμε 13-15% αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό δεν νομίζω πως θα μπορούσε εύκολα να το απορροφήσει η ελληνική κοινωνία, η μεσαία τάξη και οι πολλοί. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, φέρνοντας μια διάταξη στη Βουλή, στρατηγικά μειώνοντας 50% τα λιμενικά τέλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και δεσμεύτηκα πριν έρθει η 1η Μαΐου πως η αγορά θα αντιδράσει θετικά σε αυτό και πράγματι, καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν αύξησε τις τιμές της. Ούτε θα τις αυξήσει μέσα στο καλοκαίρι, ούτε μέχρι τέλος του έτους», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως «εμείς έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε παραπάνω κίνητρα και δύναμη και μπουστάρισμα στην αγορά και να στηρίξουμε την τσέπη αυτών των πολλών. Θεωρώ πως η στρατηγική της κυβέρνησης και της χώρας πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς που είναι η παραγωγική δύναμη της κοινωνίας και της οικονομίας, Οι μικροί, οι μεσαίοι, οι πολλοί. Βγήκαν οι ακτοπλόοι που έχουν ταχύπλοα και ανακοίνωσαν μέχρι 32% μειώσεις στα εισιτήρια για την φετινή σεζόν, για όλους τους προορισμούς, για την οικονομική θέση, για τις οικογένειες από 3 άτομα και πάνω και για τις παρέες από 3 άτομα και πάνω».

«Και πιστεύω πως στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού θα δούμε και άλλες εκπτώσεις στα συμβατικά πλοία, όπως έδωσαν το Πάσχα», σημείωσε ο υπουργός.

«34 εκατ. εισιτήρια έχουμε ετησίως και το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά Έλληνες. Εμείς αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε και να το στηρίξουμε», επισήμανε.

40 εκατ. ευρώ τον Μάιο για το μεταφορικό ισοδύναμο

Για το μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως «έχω ήδη συνεννοηθεί με το υπουργείο Οικονομικών και ο κ. Παπαθανάσης έχει εγκρίνει το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα είναι για τον Μάιο 40 εκατ. ευρώ θα μοιραστεί σε όλους τους νησιώτες μας και στις επιχειρήσεις, κατά τόπους στα νησιά και νομίζω πως αυτό θα δώσει μια ακόμη μεγαλύτερη στήριξη σε αυτό που εμείς θεωρούμε πως είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα, τη νησιωτικότητα και δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε από και προς το νησί τους πολλαπλές φορές και αυτό να τους κοστίσει πολύ λιγότερο. Θα ξεκινήσουν να δίνονται μέσα στον Μάιο (τα χρήματα)».

«Η αντιπολίτευση θέλει να κερδίσει μικροπολιτικά οφέλη» με τα Τέμπη

Για την πρόταση σύστασης προανακριτικής προανακριτικής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός σχολίασε πως: «Θα μελετήσουμε ως κυβέρνηση όλο αυτό το κατηγορητήριο», ενώ διερωτήθηκε: «Όλοι αυτοί (οι υπουργοί, υφυπουργοί), είχαν δόλο; Και όλοι αυτοί θα είχαν πάει για κακούργημα;».

«Με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η αντιπολίτευση, υπερθεματίζοντας και προσπαθώντας πρόσκαιρα να κερδίσει μικροπολιτικά οφέλη, φοβάμαι πως και τη χρησιμότητα που θα είχε, ελέγχοντας την κυβέρνηση, την χάνει. Ελάτε να τους βάλουμε όλους μέσα και ελάτε να τους χρεώσουμε ότι πιο σοβαρό και ότι πιο ποινικά κολάσιμο υπάρχει. Τι; Ότι διαχρονικά λειτούργησαν πολιτικά με δόλο και άρα πρέπει να δικαστούν για κακούργημα. Εγώ δέχομαι ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη», σημείωσε.

«(…) Να δούμε μια δίκη που θα είναι ακριβοδίκαιη και θα ορίσει ποιοι είχαν την ευθύνη. Πάντως, δεν μπορεί να φύγει από την καρδιά του προβλήματος η συζήτηση στην κοινωνία που έχει να κάνει με τα διαχρονικά λάθη και τις αστοχίες και την αδυναμία του κράτους να διορθώσει τα κακώς κείμενα στον ελληνικό σιδηρόδρομο», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.