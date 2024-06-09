ΚΚΕ: «Σοβαρές ανησυχίες» για την επιστολική ψήφο

«Σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία της επιστολικής ψήφου» εκφράζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου της ΚΕ του κόμματος. Σημειώνει ότι «επιβεβαιώνονται αυτά που έχει ήδη εκφράσει όλο αυτό το διάστημα από την ψήφιση του νόμου, στη συνέχεια τη διαδικασία παράδοσης των φακέλων, μέχρι και σήμερα» και προσθέτει:

«Τις τελευταίες δυο μέρες από καταγγελίες που έχουν έρθει στο ΚΚΕ, αλλά και από όσα διαπιστώνουν οι εκλογικοί του αντιπρόσωποι, που από την πρώτη μέρα βρίσκονται στο χώρο έχει προκύψει ότι:

- Παραλήφθηκε πλήθος εκλογικών φακέλων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (ν. 5083/2024) για την έγκυρη διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο (ανοιγμένοι ή με φθορές φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου), με αποτέλεσμα αφενός αυτοί να μην καταμετρηθούν και αφετέρου να μην ενημερωθούν έγκαιρα οι εκλογείς, ότι ο φάκελός τους δεν παραδόθηκε για να μπορέσουν να ψηφίσουν έστω με φυσική παρουσία. Για το θέμα αυτό έκανε σχετική ένσταση- παρέμβαση χθες χωρίς να δοθεί πειστική απάντηση.

- Με βάση τη σημερινή μέχρι τώρα διαδικασία, είναι χιλιάδες οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, (υπεύθυνη δήλωση/ στοιχεία ταυτότητας), επομένως ούτε αυτοί θα καταμετρηθούν κατά τη διαλογή».

Καταλήγοντας το ΚΚΕ αναφέρει πως «συνολικά προκύπτει ότι, ήδη για χιλιάδες ψηφοφόρους που ψήφισαν με επιστολική ψήφο, τελικά δεν θα καταμετρηθεί η ψήφος τους στο εκλογικό αποτέλεσμα», στερώντας τους «ουσιαστικά το εκλογικό τους δικαίωμα» και καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών «άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες του για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και να πάρει όσα μέτρα χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία της καταμέτρησης που θα ξεκινήσει στις 7:00μμ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.