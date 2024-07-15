Την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντ. Τραμπ σχολίασε το ΚΚΕ.

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει:

«Όταν η όξυνση των αντιθέσεων στον σημερινό καπιταλιστικό κόσμο φτάνει στο σημείο να παίρνει ακόμη και τέτοια χαρακτηριστικά, όπως με την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, το βέβαιο είναι ότι νέα δεινά προμηνύονται για τους λαούς. Αυτοί είναι που θα κληθούν να «πληρώσουν το μάρμαρο» των σφοδρών ανταγωνισμών, γι’ αυτό απαιτείται να ενισχυθεί η εγρήγορση και η λαϊκή πάλη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

