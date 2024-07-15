Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυνήγησε ποτέ τη NOVARTIS - Αγωγή έκανε ο Πλεύρης ως υπουργός Υγείας

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντί να κάνει αγωγή κατά της Novartis και να διεκδικήσει αποζημίωση, την έκανε ο Θάνος Πλεύρης», τόνισε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε δε, ότι έχει οριστεί δικάσιμος, καθώς όπως είπε «πήραμε το πόρισμα του αμερικανικού κράτους με τον συμβιβασμό που έκανε η εταιρεία παραδεχόμενη αθέμιτες πρακτικές στην Ελλάδα και έχουμε κάνει προσφυγή ζητώντας αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ» .

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι η προσφυγή θα είχε μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση καθώς όπως τόνισε «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγόρησε ποτέ τη Novartis».

Για τους προστατευόμενους μάρτυρες, είπε ότι γνωρίζουμε επίσημα τον έναν καθώς στην επιτροπή της βουλής κατατέθηκε το χαρτί της αμερικανικής κυβέρνησης που αναφέρει ότι ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έχει παραδεχτεί σε εμάς ότι ο κ. Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, είναι προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική. Ταυτόχρονα το ίδιο πρόσωπο είναι και σε εμάς», είπε και πρόσθεσε ότι «το εν λόγω άτομο που στην Ελλάδα εμφανίζεται ως Μάξιμος Σαράφης, κατέθεσε στην κ. Τουλουμπάκη ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης πήρε από τη Novartis 2 εκατ ευρώ. Κάτι που δεν το κατέθεσε στο FBI στην Αμερική».

Ταυτόχρονα οι υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι ενώ γνωρίζουν ποιος είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας, δεν μπορούν να τον ρωτήσουν γιατί κατέθεσε άλλα στην Ελλάδα και άλλα στην Αμερική, γιατί προστατεύεται από τη Δικαιοσύνη.

«Το δικαστήριο δεν κρύβει την ταυτότητά του, αλλά απαγορεύει να κάνω μήνυση» τόνισε και πρόσθεσε ότι με την αποκάλυψη του χρηματικού ποσού που έλαβε ο μάρτυρας, αλλάζουν τα πράγματα με το νόμο Φλωρίδη. «Ο νέος νόμος επανεξετάζει αν πρέπει να έχει προστασία. Επίσης, προβλέπεται ότι η προστασία άρεται αν ο μάρτυρας δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό για τη δίκη».

«Να βγουν οι κουκούλες»

Οι άνθρωποι αυτοί κατηγόρησαν 10 πρόσωπα που αθωώθηκαν και άρα οι μάρτυρες δεν εισέφεραν τίποτα. Αρα αυτομάτως από το νόμο πρέπει να φύγει η κουκούλα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην ερώτηση τι θα γίνει αν αρθεί η προστασία, ποιες κινήσεις θα κάνει ο ίδιος και οι υπόλοιποι που έχουν αναφερθεί «Θα κάνουμε όλα τα προβλεπόμενα. Αν βρεθούν στο δικαστήριο θα μιλήσουν και ποιος θα τους έβαλε» είπε και συμπλήρωσε «έχει σκανδαλιστεί το πανελλήνιο. Περιμένω να δω και στην πράξη αυτό που λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Και κατέληξε: « Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται ότι αν βγουν οι κουκούλες θα υποδείξουν ανθρώπους δικούς τους».

«Δεν είπα ποτέ για επίταξη»

«Δεν έχω κόντρα με τα νοσοκομεία», απάντησε ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός τονίζοντας ότι οι ιδιώτες γιατροί στις περιοχές που υπάρχουν ελλείψεις, θα μπορούσαν να δουλέψουν και «τσάμπα, τη στιγμή που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη»

Πηγή: skai.gr

