Κίτρινες κάρτες για τις τρικλοποδιές

Της Δώρας Αντωνίου

Η έναρξη εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ σήμερα φέρνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο υπουργείο Εργασίας. Η ανακοίνωση της αύξησης έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ωστόσο η κυβερνητική ηγεσία επενδύει στην οικοδόμηση ατζέντας θετικών ειδήσεων και οι μισθολογικές αυξήσεις είναι μία από τις πιο σημαντικές.

Ο «πονοκέφαλος» του Μαξίμου είναι ότι ενώ το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση επιδιώκει να σηματοδοτήσει τη φυγή προς τα εμπρός, η ηγεσία της βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκή πισωγυρίσματα, τα οποία ξεκινούν από το εσωτερικό της. Τελευταίο κρούσμα η κρίση που εκδηλώθηκε με επίκεντρο την ανακοίνωση μισθολογικών αυξήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις και ενεργοποίησε σειρά παρεμβάσεων από υπουργούς και βουλευτές που ζήτησαν επέκταση του μέτρου και στα Σώματα Ασφαλείας.

Το Μαξίμου αναγκάστηκε να παρέμβει προς δύο κατευθύνσεις: εκδηλώνοντας δυσαρέσκεια για τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα της οικονομικής διαχείρισης και, ταυτόχρονα, αρχίζοντας να «ξηλώνει» το πακέτο των παροχών που επιχειρείται να διαμορφωθεί για τη ΔΕΘ, ώστε να κατευνάσει τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, με τη διαβεβαίωση ότι το αίτημά τους εισακούεται και θα γίνει ότι καλύτερο είναι δυνατόν.

Πηγές προσκείμενες στην κυβερνητική ηγεσία κάνουν λόγο για δύο διαφορετικά πολιτικά υποδείγματα που αναδείχθηκαν με επίκεντρο το συγκεκριμένο ζήτημα και αφορούν την αντίληψη του πώς πρέπει να μοιράζονται τα χρήματα. Βάζουν από τη μία πλευρά τη διαχείριση που έγινε με την ανακοίνωση των αυξήσεων στους στρατιωτικούς, αναφέροντας ότι αυτή συνοδεύτηκε με πλήρη αιτιολόγηση από που θα προκύψουν τα αναγκαία κονδύλια και από την άλλη μια ακολουθία δηλώσεων με μόνη τεκμηρίωση το δίκαιο του αιτήματος για αυξήσεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

«Σημασία έχει η οικονομική πολιτική να ασκείται με συγκεκριμένη λογική και στρατηγική, που να επιτρέπει στο κράτος, που να επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο, που να επιτρέπει στη χώρα μας να επιστρέφει χρήματα στους πολίτες, με μία, όμως, συνέπεια και χωρίς να στείλουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Η παράταξη της ΝΔ, με τα σωστά της και με τα λάθη της, δεν μπήκε, ούτε πρόκειται ποτέ να μπει στη λογική του “δώσ’ τα όλα”» δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου το Μαξίμου έστειλε, πάντως, σαφές μήνυμα προς τα κυβερνητικά στελέχη που έσπευσαν να ζητήσουν με δηλώσεις τους αυξήσεις: «Οι Υπουργοί γνωρίζουν, ότι συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεσμεύονται από συλλογικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Βεβαίως, το θέμα εξακολούθησε και χθες να προκαλεί αναταράξεις, καθώς και άλλου βουλευτές έσπευσαν να υποστηρίξουν το δίκαιο του αιτήματος, ενώ έφτασε και στη Βουλή μέσα από γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, απόστρατος της Αστυνομίας ο ίδιος, ζητώντας την επέκταση των μισθολογικών αυξήσεων στα Σώματα Ασφαλείας.

Το ζητούμενο για το Μαξίμου είναι να καταφέρει η κυβέρνηση να βρει βηματισμό και είναι ασφαλώς αντικείμενο προβληματισμού το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική πίεση από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δείχνει να βάζει τρικλοποδιές στον εαυτό της.

Επόμενο crash test για τους βουλευτές είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Παρασκευή, με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του Σταύρου Καλαφάτη που υπουργοποιήθηκε. Έχει προταθεί ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις.

Πηγή: skai.gr

