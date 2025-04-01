Ποιες είναι οι πιθανότητες των πρόωρων εκλογών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με το πολιτικό σύστημα να είναι κατακερματισμένο, τη Νέα Δημοκρατία να χάνει δυνάμεις και να έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τον πήχη της αυτοδυναμίας και τη «μουρμούρα» στο εσωτερικό της να συνεχίζεται δεν αποτελεί έκπληξη πως αρκετοί επαναφέρουν ως σενάριο τις πρόωρες εκλογές. Πάντα υπήρχαν περιπτώσεις που βουλευτές μια κυβερνώσας παράταξης τραβούσαν τον εκάστοτε πρωθυπουργό από το «μανίκι» με βάση και τις επιθυμίες των ψηφοφόρων τους. Όταν αυτό, όμως συμβαίνει και από υπουργούς, λίγες ήμερες μετά από έναν ανασχηματισμό, δεν μπορεί παρά να προκαλεί έναν προβληματισμό για το μέλλον της πλειοψηφίας. Η γαλάζια απαίτηση για αυξήσεις σε όλους τους ένστολους πήρε τη μορφή «μίνι κινήματος» χτυπώντας ένα καμπανάκι στην Ηρώδου Αττικού.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χρονική στιγμή που καμία δύναμη της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να ανακάμψει και να εμφανιστεί ως εναλλακτικός πόλος. Στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί εσωστρέφεια και όλοι αναμένουν να δουν πως θα κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Κατερίνα Μπατζελή και αν αύριο θα προκριθεί μια αυστηρή ποινή για το στέλεχος του κόμματος ως ένδειξη πυγμής. Στον ΣΥΡΙΖΑ η δημοσκοπική «φτώχεια» φέρνει επίσης γκρίνια με τον Παύλο Πολάκη να δείχνει πως δύσκολα θα καθίσει ήσυχα από εδώ και πέρα θυμίζοντας στην ηγεσία το 43% που πέτυχε τον Νοέμβριο στις εσωκομματικές κάλπες. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την αντιπολίτευση και αυτός θα μπορούσε να είναι ένας λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να πατήσει το «κόκκινο κουμπί» βάζοντας το δίλημμα της σταθερότητας στο οποίο υπερτερεί ξεκάθαρα η γαλάζια παράταξη. Απέναντι στην κυβέρνηση, άλλωστε το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ως νέος ισχυρός πόλος η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μια αντισυστημική δύναμη που τώρα συντάσσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα και αναζητεί νέα στελέχη προκειμένου να περάσει σε άλλη «πολιτική πίστα». Το δίλημμα φαίνεται να γίνεται ακόμα πιο εύκολο για την κυβερνώσα παράταξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει κατά την εξαετή παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου πως δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμώ. Γιατί να επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία να αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση στην πιο κακή στιγμή της όταν καταρχάς βλέπει πως η εσωστρέφεια σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να φύγει τόσο εύκολα; Στη δείκτη για την καταλληλότητα του πρωθυπουργού δεν υπάρχει κάποιος που να κοιτάει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχε κερδίσει το στοίχημα της εξάντλησης της τετραετίας το 2023 και αυτό φαίνεται πως τον συμφέρει και σήμερα, καθώς θα έχει την ευκαιρία να συντάξει δυο ακόμα προϋπολογισμούς που θα περιέχουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις και παροχές ενισχύοντας και τα μεσαία στρώματα. Είναι σαφές πως θέλει αρκετό χρόνο το σημερινό 24% - 25%, που καταγράφει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία,να «μαζευτεί» και να ανακτηθεί η προοπτική της αυτοδυναμίας.

Δεύτερον, αν δεν υπάρξουν ραγδαίες μη προβλέψιμες εξελίξεις, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δικαιολογήσει μια πολιτική εξέλιξη που θα αμφισβητούσε την άνετη πλειοψηφία που έχει στη Βουλή. Θέλει να περιμένει, άλλωστε και σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών η κυβέρνηση να αρχίσει να δικαιώνεται σε μια σειρά από ζητήματα. Πρόσφατα έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πως τα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία ήταν αυθεντικά, ενώ άλλη μια πραγματογνωμοσύνη αναφέρει πως δεν ήταν πιθανή η ύπαρξη ξυλολίου. Το να μην μείνει καμία «σκιά» για το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» για το Μαξίμου και οποιαδήποτε σχετικά γρήγορη πολιτική εξέλιξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως φυγομαχία.

