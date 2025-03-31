«Η σιωπή του Πρωθυπουργού, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, αναφορικά με το ζήτημα της συνεχιζόμενης κρίσης στη Γάζα, ιδίως μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού και την κλιμάκωση μιας ανθρωπιστικής τραγωδίας απρόβλεπτων διαστάσεων και συνεπειών, προκαλεί εύλογο προβληματισμό και ανησυχία» σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ δεν δικαιολογεί ούτε φυσικά μπορεί να επιβάλλει αφωνία όσον αφορά στο κεντρικό ζήτημα της άμεσης έναρξης συνομιλιών για τη δίκαιη λύση του παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών» συνεχίζει ο κ. Μάντζος.

«Οι σημερινές αναφορές του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην αδυναμία συνάντησης με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν ούτε την απουσία δηλώσεων του Πρωθυπουργού επί του πεδίου ούτε την εικόνα μονομέρειας που εκπέμπει η Ελληνική Κυβέρνηση.

Η Ελλάδα, Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κράτος-μέλος της ΕΕ, με κομβική γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και άρρηκτους δεσμούς τους λαούς της περιοχής, οφείλει -σε κάθε ευκαιρία και με κάθε συνομιλητή- να επιβεβαιώνει την πίστη της και την πρωτοβουλία της για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών στην περιοχή, τη μόνη δίκαιη βιώσιμη οδό προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτό επιβάλλει μια πραγματική πολιτική αρχών και όχι ισορροπιών» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.