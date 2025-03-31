«Όλοι στην κυβέρνηση επιθυμούμε να αυξάνεται το εισόδημα των πολιτών, δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το αίτημα των ενστόλων να εφαρμοστούν συνολικά οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή για τους στρατιωτικούς και στη σκιά των δηλώσεων υπουργών και βουλευτών της ΝΔ που ζητούσαν την επέκταση της εφαρμογής των αυξήσεων στο σύνολο των ενστόλων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική που δημιουργεί θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους, ώστε σήμερα να μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα για το πού θα πάνε τα λεφτά.

«Αυτή δεν ήταν η πρώτη ή η τελευταία ανακοίνωση για τους ένστολους. Θα κινηθούμε σε αντίστοιχη λογική και για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς. Κάθε τι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και υπάρχουν δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Ανάγκες έχουν όλοι και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και δεν πρέπει να χαθούμε από τη μεγάλη εικόνα. Και στην επόμενη ΔΕΘ θα έχουμε θετικές ανακοινώσεις για τους πολίτες».

Όπως είπε, η οικονομική πολιτική καθορίζεται από το οικονομικό επιτελείο υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού και όχι με όρους αναρτήσεων ή δηλώσεων, ούτε με όρους επικοινωνίας και δημοφιλίας.

«Ειδικά οι νεότερες γενιές πλήρωσαν πολύ ακριβά τη λογική των μαξιμαλιστικών αιτημάτων», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η αναβολή της σημερινής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Υγείας αποτελεί ένα μήνυμα στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ Μαρινάκης απάντησε:

«Κανένα μήνυμα στον κ. Γεωργιάδη. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπουργείο την επόμενη εβδομάδα. Μην φανταζόμαστε πράγματα που δεν υπάρχουν».

Πηγή: skai.gr

