Η βαλβίδα εκτόνωσης και το σχέδιο που «θα προχωρήσει»

Θα αποτελέσει η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ικανό ανάχωμα για να υποχωρήσει το «αντάρτικο» των βουλευτών της Ν.Δ. απέναντι στην απόφαση για κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ; Η κλιμάκωση των αντιδράσεων, όπως αποτυπώθηκε με την οργή που εκδήλωσαν οι βουλευτές προς τον κ. Σκλήκα στην τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωσή τους, όσον αφορά το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, έδειξε να αιφνιδιάζει το Μέγαρο Μαξίμου, παρά το γεγονός ότι είχε καταστεί σαφές ήδη από την περασμένη Παρασκευή ότι η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. διογκώνεται.

Το μήνυμα που έστειλε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου το Μαξίμου ήδη από το πρωί της Δευτέρας ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί, απλώς θα καθυστερήσει μερικούς μήνες η ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση, δεν έδειξε να πτοεί τους βουλευτές, οι οποίοι εκδηλώθηκαν με άγριες διαθέσεις στην τηλεδιάσκεψη με τον κ. Σκλήκα. Το επόμενο βήμα ήταν η χθεσινή παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, με την ελπίδα να λειτουργήσει σαν βαλβίδα εκτόνωσης των αντιδράσεων.

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ δεν δημιουργούν μεγάλη αισιοδοξία για εκτόνωση, καθώς αρκετοί βουλευτές επιμένουν ότι για εκείνους το θέμα δεν έχει κλείσει. Μάλιστα, η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία υπερασπίστηκε την επιλογή να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, υποδαύλισε τον θυμό συναδέλφων της στην Κ.Ο. της Ν.Δ., που σχολίαζαν ότι εξελέγη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας και δεν έχει ζητήσει μέχρι τώρα την ψήφο των πολιτών, ώστε να κατανοεί τις αντιδράσεις τους.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει προβληματισμός για τις διαστάσεις που έλαβε η αντίδραση των βουλευτών. Μάλιστα, θεωρείται ότι τα ΕΛΤΑ αποτέλεσαν την αφορμή για να εκφραστεί σε αρκετές περιπτώσεις η προσωπική πικρία ή για να καταγραφούν εσωκομματικά στρατόπεδα. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή για βουλευτές που διαμαρτύρονται «για το ταχυδρομείο στο Διόνυσο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αλλά και η επισήμανση για διαμαρτυρίες που εκκινούν από προσωπικά ρουσφέτια και αποσπάσεις υπαλλήλων των ΕΛΤΑ.

Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως επανέλαβε και χθες ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί. Ανέφερε συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ λίγο μετά την παραίτηση του κ. Σκλήκα, ότι «Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο αυτό, όπως το απάντησα και χθες και εγώ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο, για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ».

Και επέμεινε ότι το λάθος που έγινε ήταν στον επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης και στον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε η απόφαση χωρίς να υπάρξει καμιά προετοιμασία πριν. «Είναι σωστές οι αποφάσεις αυτές των ΕΛΤΑ; Είναι αναγκαίες οι αποφάσεις να μην υπεκφεύγω; Ναι, θα υλοποιηθούν. Τι έκαναν τα ΕΛΤΑ; Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς να κάνεις διάλογο με την κοινωνία, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τα κόμματα, με τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αγωνιούν για τον τόπο τους, να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα» υπογράμμισε.

Πάντως, η αντίδραση που εκδηλώθηκε από τους βουλευτές της ΝΔ δείχνει ότι έχει διαμορφωθεί ένα πιεστικό πλαίσιο για την κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές στέλνουν σαφές μήνυμα προς την κυβερνητική ηγεσία ότι δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν επώδυνες και αντιδημοφιλείς πολιτικές. Έτσι, η προοπτική να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα δύσκολες μεταρρυθμίσεις δυσκολεύει. Οι βουλευτές, με την προσοχή στραμμένη και στις δημοσκοπήσεις, βλέπουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους να δυσκολεύουν και το τελευταίο που επιθυμούν είναι να γίνουν δυσάρεστοι στην εκλογική βάση.

