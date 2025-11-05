Fancy James: «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι 100% επαγγελματίας»

Ο Fancy James, είναι ο άνθρωπος που «ντύνει» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο εκκεντρικός στυλίστας της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ταξίδεψε μαζί της από την Αμερική για να επιμελείται τις εμφανίσεις της.

Βρίσκεται μαζί της 24/7 και για πρώτη φορά μιλά σε ελληνικό τηλεοπτικό μέσο επιλέγοντας τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'χουμε».

Αποκαλύπτει δε, ποιους σχεδιαστές επέλεξε σε όλες αυτές τις εμφανίσεις που μας απασχόλησαν, τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Fancy James, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δεν είναι από τις γυναίκες που χρειάζεται αρκετή ώρα για να ετοιμαστεί και σε αυτό φυσικά συμβάλλει και ο ίδιος φροντίζονταν όλα να είναι στην εντέλεια.

«Η τελειότητα είναι η μόνη λέξη που χρησιμοποιούμε», σχολιάζει.

Σε κάθε περίπτωση, παραδέχεται ότι η γκαρνταρόμπα της Κίμπερλι προσαρμόστηκε τόσο στα νέα, διπλωματικά της καθήκοντα όσο και στην αισθητική της Ελλάδας.

Μάλιστα η πρέσβειρα είναι ήδη ενθουσιασμένη με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη, ειδικά μετά τη συνεργασία τους για το εξώφυλλο της ελληνικής Vogue.

Oσον αφορά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της πρέσβειρας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο στυλίστας εξηγεί πως η περίφημη μαύρη τουαλέτα είναι του Λονδρέζου σχεδιαστή μόδας Richard Quinn.

Ο Quinn έχει ντύσει τόσο τη βασίλισσα Ελισάβετ όσο και άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και η επιλογή του να φορέσει η Κίμπερλι δικό του ρούχο, στην πρώτη της εμφάνιση στη χώρα μας, είχε συμβολισμό: Να παρουσιαστεί με έναν αέρα βασιλικότητας.

Όσον αφορά το ασημί φόρεμα με το οποίο παρουσιάστηκε στη δεξίωση καλοσωρίσματος, σκοπός της εμφάνισης ήταν να η παρουσία της να είναι κομψή, κλασάτη και χωρίς υπερβολές.

Σχεδιαστής της εν λόγω δημιουργίας ήταν ο Ιταλός Giuseppe Di Morabito.

Ο στυλίστας πάντως είναι κατηγορηματικά αντίθετος με τις «φωνές» που θέλουν το ντύσιμο της Κίμπερλι, εξεζητημένο.

«Δεν νομίζω ότι το στυλ της είναι τόσο εκκεντρικό. Δηλαδή, είναι πρέσβης. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ντύνεται, ανάλογα με το πού πηγαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Fancy James, περιγράφει την Γκίλφοϊλ, «πίσω από τις κάμερες», λέγοντας πως πρόκειται για μια γυναίκα 100% επαγγελματία.

«Η επαγγελματική της ηθική είναι απίστευτη», σχολιάζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι απίστευτος ο δυναμισμός που εκπέμπει όταν εργάζεται.

Πηγή: skai.gr

