Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Το μεσημέρι της Τρίτης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της θητείας της στην Αθήνα. Με τη χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει, η Γκιλφόιλ έκανε μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα και ισχύ, αποτυπώνοντας μέσα από το ενδυματολογικό της μήνυμα τη νέα σελίδα που ανοίγει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Μετά από μια σειρά πιο «γκλάμουρ» επιλογών στις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της στην Αθήνα, με λαμπερά υφάσματα και glittery παπούτσια, η πρέσβειρα αυτή τη φορά επέλεξε ένα διαφορετικό ύφος.

Φόρεσε ένα μαύρο power suit με λεπτές ρίγες και λευκό πουκάμισο με ιδιαίτερο δέσιμο στον λαιμό. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν τυχαίο, αφού το κοστούμι που επέλεξε είναι διαχρονικό σύμβολο γυναικείας ισχύος και επαγγελματικής αυτοπεποίθησης.

Σύμφωνα με τους ενδυματολογικούς κώδικες το μαύρο χρώμα, προσδίδει κύρος, σταθερότητα και σοβαρότητα, ενώ οι ρίγες προσθέτουν μια νότα σύγχρονης δυναμικής. Το λευκό πουκάμισο με το ιδιαίτερο δέσιμο σπάει την αυστηρότητα του συνόλου, διατηρώντας όμως ένα στοιχείο κομψότητας και θηλυκότητας, μια ισορροπία που χαρακτηρίζει τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες εμφανίσεις.

Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το power suit δεν είναι απλώς μια ενδυματολογική επιλογή, αλλά μια δήλωση παρουσίας. Μετά το εντυπωσιακό maxi φόρεμα με παγιέτες που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα, μια επιλογή που εξέπεμπε λάμψη, αυτοπεποίθηση και κοινωνική εξωστρέφεια, η στροφή στο αυστηρό μαύρο κοστούμι με ρίγες ίσως σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα, πιο ουσιαστική φάση του ρόλου της.

Η ενδυματολογική επιλογή που επέλεξε στο Προεδρικό Μέγαρο, το κοστούμι, είναι σύμβολο γυναικείας δύναμης και επαγγελματισμού. Ίσως, αντανακλά τη διάθεση της νέας πρέσβειρας να αφήσει πίσω το επικοινωνιακό σκηνικό των πρώτων εντυπώσεων με τις πιο βραδινές εμφανίσεις που έκανε και να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα.

Η εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο επιβεβαίωσε πως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ γνωρίζει άριστα τη δύναμη της εικόνας και δείχνει αποφασισμένη να την αξιοποιήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.