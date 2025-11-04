Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στους τομείς της Υγείας και των ιατρικών επιστημών. Υπέρ ψήφισε η ΝΔ, κατά το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ επιφύλαξη για την Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου για την Κύρωση της Συμφωνίας, περιγράφεται ο σκοπός και το αντικείμενο της συνεργασίας που καθορίζει ότι η συμφωνία έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον Τομέα της Υγείας και των Ιατρικών Επιστημών, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για όλες τις μεταγενέστερες δράσεις.

Στο άρθρο 2, αναλύονται οι τομείς συνεργασίας που περιλαμβάνει ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας, κοινά προγράμματα εργασίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιστημονικές δράσεις, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Καθορίζονται εξάλλου, τα μέρη ως «υπεύθυνα για την οργάνωση και χρηματοδότηση των αντίστοιχων δράσεων».

Στο άρθρο 3, περιγράφεται η οργανωτική δομή και καθορίζεται η σύσταση μεικτής Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων. Επίσης καθορίζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, υποχρεώσεις, αναφορές και διαβουλεύσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας και της τυπικής εκτέλεσης

Στο άρθρο 4, περιγράφεται η χρηματοδότηση και οι δαπάνες, ως εξής: Κάθε μέρος καλύπτει το κόστος των εκπροσώπων του, τη μετακίνηση, διαμονή και των διοργανώσεων είτε αφορά σε σεμινάρια είτε σε συνεδριάσεις. Προβλέπεται ότι δεν επέρχεται προκαθορισμένης πρόσθετη δαπάνη πέραν του υπάρχοντος προϋπολογισμού.

Στο άρθρο 5, περιγράφεται η προστασία των δεδομένων και η εμπιστευτικότητα. Καθορίζεται ότι τα ανταλλασσόμενα στοιχεία και οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικά και προστατεύονται μετά τη λήξη της Συμφωνίας, εκτός αν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

Στο άρθρο 6, αναλύεται η διάρκεια και οι τροποποιήσεις. Και ειδικότερα: Η Συμφωνία ισχύει για πέντε έτη με αυτόματη ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, εκτός γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας. Τροποποιήσεις είναι δυνατές μόνο με γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

Στο άρθρο 7, περιγράφονται οι μεταβατικές διατάξεις. Σε αυτό, καθορίζεται ότι καταργούνται προηγούμενες συμφωνίες και πρωτόκολλα, αντίστοιχα, 2005 και 2013. Οι ήδη αναληφθείσες δράσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχειά τους.

Στο άρθρο 8, καθορίζεται η εκτέλεση και αρμοδιότητες. Ορίζονται τα υπουργεία Υγείας ως αρμόδιες αρχές εκτέλεσης. Προβλέπονται διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων.

Τέλος, το άρθρο 9 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος, στη διάρκεια της Συμφωνίας και επίσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης της Συμφωνίας.

"Η Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας συνεργασίας σε θέματα κοινών απειλών. Για παράδειγμα, έχουμε ζητήματα που σχετίζονται με τις απειλές δημόσιας υγείας λόγω της κλιματικής κρίσης και δεν το κάνουμε μόνο με την Τουρκία, αλλά με όλα τα κράτη - μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνομιλούμε με τα γειτονικά κράτη - μέλη γύρω από αυτά τα θέματα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η χώρα απεμπολεί οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα και την εθνική της κυριαρχία. Αυτό είναι κάτι που το έχει αποδείξει ξεκάθαρα αυτή η κυβέρνηση" τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

