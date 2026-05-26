Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στρατηγικός κόμβος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ η Αλεξανδρούπολη

Την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια συγκυρία με έντονο γεωπολιτικό βάρος για τη Θράκη και την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η παρουσία της στην ακριτική πόλη ήταν σύντομη, αλλά υψηλού συμβολισμού, καθώς ανέδειξε εκ νέου τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικού κόμβου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Συμμαχία και την περιφερειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Pameevro, η κα Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη σημασία της περιοχής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διμερή σχέση με την Ελλάδα. «Αυτή η περιοχή αποτελούσε πάντα έναν τόσο ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνδέοντας την Αλεξανδρούπολη με τον ευρύτερο σχεδιασμό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Όχι μόνο είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της στρατιωτικής συνεργασίας και της ενέργειας. Επομένως, προσβλέπουμε στην επέκταση αυτής της προσπάθειας», σημείωσε.

Κατά την παραμονή της στην Αλεξανδρούπολη, η κ. Γκίλφοϊλ είχε επαφές με τοπικούς και θεσμικούς φορείς, κάνοντας λόγο για μια «υπέροχη συζήτηση» γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Αθήνα, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας και τη συμβολή της στη συμμαχική σταθερότητα.

«Ήθελα απλώς να έρθω για να δείξω τον σεβασμό μου, το ενδιαφέρον μου και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναλάβω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα ένας ακλόνητος σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

