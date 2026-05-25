Στην ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας στη νέα γεωοικονομία της θάλασσας καθώς και στη συμβολή για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου για τη ναυπηγική βιομηχανία, τη θαλάσσια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την αμυντική παραγωγή στόχευσε το συνέδριο BLUE STRATEGY SUMMIT 2026 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο InterContinental Athens τη Δευτέρα 25 Μαΐου υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τη στήριξη των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, οι μεγάλες χώρες μας αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις. Η συμμαχία μας βασίζεται στην ασφάλεια, την ευημερία και τον κοινό στόχο. Και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του οράματος».

Και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική ναυτιλιακή υπεροχή ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα είναι εταίρος μας σε αυτό το όραμα. Μαζί, ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα και δημιουργούμε ένα ανοιχτό, προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που ενισχύει τις οικονομίες μας, σήμερα και στο μέλλον».

