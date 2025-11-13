Λογαριασμός
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών η νέα πρέσβης των ΗΠΑ (Βίντεο)

Στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, έφτασε λίγο μετά τις 12 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

