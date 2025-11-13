Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Αποστολάκης: Είχαμε καταφέρει να βάλουμε σε μία τάξη τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών

Τη θητεία του στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερασπίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού (10/2015 έως 11.2019) Γ. Αποστολάκης κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. «Εργαστήκαμε εν μέσω μνημονίων και από τις πρώτες ημέρες τέθηκε θέμα με τα αποθεματικά του οργανισμού, και κάποια στιγμή μείναμε χωρίς ευρώ. Θυμάμαι, επίσης, όταν τρέχαμε στο Hilton, στις συνεδριάσεις τότε της επιτροπής, για να περισώσουμε τις επιδοτήσεις, να μη θεωρηθούν ως φορολογητέο εισόδημα, που τότε, η "τρόικα" επέμενε ότι πρέπει να φορολογηθούν», είπε ο κ. Αποστολάκης, σημειώνοντας ότι «καταφέραμε τότε για τις επιδοτήσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, να εξαιρεθούν όλα τα ποσά από την φορολογία και να είναι ακατάσχετα».

Για τα προβλήματα του οργανισμού κατά τη θητεία του ανέφερε ότι «υπήρχε συνεχής επιτήρηση από την Επιτροπή, αλλά και συνεργασία με την OLAF. Δεν είναι τώρα, ξαφνικά, που υπάρχουν προβλήματα» και ότι «υπάρχουν μικρές και μεγάλες απάτες». «Τώρα το θέμα έχει όμως ξεφύγει από ότι φαίνεται» είπε ο κ. Αποστολάκης.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι «το εξεταζόμενο πρόβλημα γεννιέται, σε μεγάλο βαθμό, από την ίδια την αρχιτεκτονική κατανομής των δικαιωμάτων, η οποία είναι "εκτατική"». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης «δεν είναι πανάκεια» καθώς εάν πχ στη Μακεδονία απαιτούνται 10 στρέμματα για να θρέψει ένας κτηνοτρόφος 100 πρόβατα, σε μία ξερική περιοχή πιθανόν να απαιτούνται 100 στρέμματα, κάτι που θα αποδειχθεί άδικο την ώρα της επιδότησης.

Εξάλλου, τόνισε ότι «είχαμε καταφέρει να βάλουμε σε μία τάξη τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών», ενώ σχολίασε ότι «δεν μπορείς να περιμένεις να λειτουργήσει ένας οργανισμός αλλάζοντας διοικήσεις κάθε χρόνο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.