Φτάνει σήμερα, Σάββατο, στην Ελλάδα, μετά από μήνες αναμονής, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, πρώην «Πρώτη Κυρία» του Σαν Φρανσίσκο καθώς ήταν παντρεμένη με τον δήμαρχο Γκάβιν Νιούσομ, τηλεπαρουσιάστρια του FOX News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η 56χρονη πρέσβης (πλέον) ανήκει στον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου άλλωστε ήταν και προσωπική επιλογή για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ίδια, αν και δεν γνώριζε και πολλά για τη χώρα μας, άρχισε να «επιμορφώνεται» εντατικά μετά την ανακοίνωση της επιλογής της τον περασμένο Μάιο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της ομογένειας στον Λευκό Οίκο και την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής. Τόσο εντατικά που τελικά θα γιορτάσει την άφιξη της στη χώρα μας με τον ελληνικό τρόπο – πηγαίνοντας στα μπουζούκια.

Η ίδια, εμφανισιακά, είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα, στο πρότυπο ομορφιάς που επικρατεί στους κύκλους των MAGA.

Εχει πληθωρική παρουσία, είναι ενεργή στα social media και έχει δηλώσει ενθουσιασμένη για τα νέα της καθήκοντα.

Μάλιστα, έκανε και ανάρτηση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου γράφοντας ότι «τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Δίνοντας πρόσφατα την πρώτη της συνέντευξη ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη Vogue Greece, η κα Γκιλφόιλ έδειξε το πόσο «διάβασε» πριν έρθει στην Αθήνα και αναλάβει τη νέα της θέση.

Όπως είπε, οι βασικές της προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω «ουσιαστικών διμερών επενδύσεων», και τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα, και στον τουρισμό.

Τόνισε όμως ότι ο ρόλος της είναι να εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα – τις αμερικανικές επιχειρήσεις, την αμερικανική οικονομία και ενέργεια.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο και οι επίσημες υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου, η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα φτάσει αύριο στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το event θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, θα γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Οι προσκλήσεις για τη βραδιά έχουν σταλεί ήδη από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.

