Το λουκ του νέου προεδρικού ζεύγους είναι σχεδόν επιβεβλημένο για τους ανθρώπους του Ντόναλντ Τραμπ – αυτούς που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση, τον Λευκό Οίκο και τον ευρύτερο κύκλο του προέδρου.

Εν όψει της ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο, πολλοί από τον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ – άνδρες και γυναίκες - φαίνεται να έχουν ξαπλώσει στο κρεβάτι των πλαστικών χειρουργών, δημιουργώντας αυτό που τώρα αποκαλείται το «πρόσωπο Μαρ α Λάγκο» (Mar-a-Lago face).

Οι αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες προχωρούν όσοι πλέον ανήκουν στην… Trumpland περιλαμβάνουν άφθονη χρήση Botox, μπρονζέ μαύρισμα τύπου Μαϊάμι, φουσκωμένα χείλη και μεταξένιο λείο δέρμα, όπως περιγράφουν πλαστικοί χειρουργοί στην DailyMail.

Οι επεμβάσεις αυτές δίνουν στις γυναίκες μια σχεδόν «πλαστική» εμφάνιση, που παραπέμπει στο αγαπημένο ριάλιτι της Αμερικής Real Housewives.

Σύμφωνα με τον δρ Anthony Youn, πλαστικό χειρουργό από το Μίσιγκαν, πρόκειιται για ένα συνδυασμό μπότοξ και filler με αποτέλεσμα «που είναι ήπια έως μέτρια υπερβολή».

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι του δόγματος MAGA (Make America Great Again) έχουν υποκύψει στη γοητεία του «Mar-a-Lago face».

Ειδικά η Λάρα Τραμπ - νύφη του Τραμπ παντρεμένη με το τρίτο παιδί του, Έρικ - έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις, προσπαθώντας να μοιάσει στην πεθερά της Μελάνια.

Ο Ματ Γκάετς, ο οποίος προτάθηκε για υπουργός Δικαιοσύνης πριν αποσυρθεί ντροπιασμένος, επίσης (παρά)έκανε μπότοξ για να σταθεί δίπλα στον πρόεδρο, ακόμα και κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η 52χρονη Κρίστι Νόεμ, Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Νότια Ντακότα, η οποία έχει προταθεί ως υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, λέγεται ότι - πριν από την προώθησή της σ την κορυφαία θέση στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ – προχώρησε σε ορθοδοντική αισθητική επέμβαση, ισιώνοντας την οδοντοστοιχία της (εκτός όλων των άλλων).

Ο Dr Youn αναφέρει, ωστόσο, ότι το πρόσωπο Mar-a-lago face είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης στην κοινωνία.

«Κάποτε, η απόδειξη ότι είσαι πλούσιος ήταν ακριβές τσάντες για επίδειξη», είπε, «αλλά τώρα έχει γίνει το "ακριβό πρόσωπο" του MAGA– το βλέπουμε σε ολοένα και περισσότερους νεότερους ανθρώπους» δήλωσε.

